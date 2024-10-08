ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ
ໃນການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນໃນທຸກດ້ານໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ລາວ ໃນຖານະເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44 ແລະ 45 ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ປະກອບສ່ວນເສີມຂະຫຍາຍອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ລາວ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງ ອາຊຽນ. ໃນການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຸນຄ່າຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ, ເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ກຳປູເຈຍ ນຳການພົວພັນຮ່ວມມື 3 ປະເທດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນແທດຈິງຂອງສາມປະເທດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ Star Telecom (Unitel) ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີການມອບພັນທະຫຼາຍທີ່ສຸດເຂົ້າໃນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ລາວ, ສ້າງອິດທິພົນຊື່ສຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ກວມເອົາ 57% ອັດຕາສ່ວນການຕະຫຼາດ.