ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປະຊຸມກັບສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕແຕ່ 10%, ຮັບປະກັນບັນດາດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ຕ້ອງຕີລາຄາຖືກຕ້ອງຄຸນທາດຂອງບັນດາການຜັນແປໃນປັດຈຸບັນຂອງໂລກ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຫາໃຫຍ່, ເຊັ່ນ: ພະລັງງານ; ບໍລິຫານເສດຖະກິດມະຫາພາກ; ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງວິທີຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນ; ສາຍພົວພັນກັບບັນດາປະເທດໃຫຍ່; logistics. ຈາກນັ້ນ, ກຳແໜ້ນການຜັນແປສະພາບການ, ປະຕິກິລິຍານະໂຍບາຍເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການສ້າງສັນ, ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ; ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ, ເພີ່ມກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂອງວິສາຫະກິດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຍູ້ແຮງການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ສຸມໃສ່ການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ.