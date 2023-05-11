ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາການກຳນົດທິດພັດທະນາປະຊາຄົມ ອາຊຽນ
ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ Labuan Bajo, ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາກັບຜູ້ຕາງໜ້າສະມັດຊາລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ (AIPA), ຊາວໜຸ່ມ, ສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ອາຊຽນ (ABAC) ແລະ ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບລະດັບສູງ (HLTF) ກ່ຽວກັບວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ພາຍຫຼັງປີ 2025.
ທີ່ການພົບປະສົນທະນາກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າ AIPA, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ສາມ ກຳນົດທິດເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນໃນການສົມທົບກັນລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດ ແລະ ອົງການບໍລິຫານ, ລວມມີ: ທີໜຶ່ງ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ກົມກຽວເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງ. ທີສອງ, ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ເພີ່ມທະວີບັນດາກອບນິຕິກຳສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານພາຍໃນກຸ່ມ. ທີສາມ, AIPA ຄວນສືບຕໍ່ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ, ສົມທົນກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ພ້ອມກັບອາຊຽນ ໃນການປະຕິບັດການປົກປ້ອງ, ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການ ແລະ ຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ.
ທີ່ການພົບປະສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົ່ງເສີມຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາສັງຄົມ, ນຳໜ້າໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກ.
ແລກປ່ຽນກັບ ABAC, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກອອກການກຳນົດທິດ 3 ພ້ອມກັນເພື່ອສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ, ນັ້ນແມ່ນ, ພ້ອມກັນປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການ, ພ້ອມກັນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ພ້ອມກັນສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຫັນປ່ຽນສູ່ດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ.
ໂດຍຢັ້ງຢືນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ກຸ່ມ HLTF, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ກຸ່ມຕ້ອງມີຈິນຕະນາການບຸກທະລຸ, ດ້ວຍວິທີການສຳຜັດທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີຄວາມໄຫວພິບ, ຈາກນັ້ນ ວາງອອກການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ອາຊຽນ ພັດທະນາຮອດປີ 2045