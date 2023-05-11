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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ຊາ​ຄົມ ອາ​ຊຽນ

ທີ່ການພົບປະສົນທະນາກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າ AIPA, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ສາມ ກຳນົດທິດເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນໃນການສົມທົບກັນລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດ ແລະ ອົງການບໍລິຫານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະສົນທະນາ ລະຫວ່າງ ການນຳອາຊຽນ ກັບ ຊາວໜຸ່ມ ອາຊຽນ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ Labuan Bajo, ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາກັບຜູ້ຕາງໜ້າສະມັດຊາລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ (AIPA), ຊາວໜຸ່ມ, ສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ອາຊຽນ (ABAC) ແລະ ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບລະດັບສູງ (HLTF) ກ່ຽວກັບວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ພາຍຫຼັງປີ 2025.

ທີ່ການພົບປະສົນທະນາກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າ AIPA, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ສາມ ກຳນົດທິດເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນໃນການສົມທົບກັນລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດ ແລະ ອົງການບໍລິຫານ, ລວມມີ: ທີໜຶ່ງ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ກົມກຽວເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງ. ທີສອງ, ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ເພີ່ມທະວີບັນດາກອບນິຕິກຳສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານພາຍໃນກຸ່ມ. ທີສາມ, AIPA ຄວນສືບຕໍ່ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ, ສົມທົນກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ພ້ອມກັບອາຊຽນ ໃນການປະຕິບັດການປົກປ້ອງ, ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການ ແລະ ຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ.

ທີ່ການພົບປະສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົ່ງເສີມຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາສັງຄົມ, ນຳໜ້າໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກ.

ແລກປ່ຽນກັບ ABAC, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກອອກການກຳນົດທິດ 3 ພ້ອມກັນເພື່ອສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ, ນັ້ນແມ່ນ, ພ້ອມກັນປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການ, ພ້ອມກັນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ພ້ອມກັນສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຫັນປ່ຽນສູ່ດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ.

ໂດຍຢັ້ງຢືນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ກຸ່ມ HLTF, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ກຸ່ມຕ້ອງມີຈິນຕະນາການບຸກທະລຸ, ດ້ວຍວິທີການສຳຜັດທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີຄວາມໄຫວພິບ, ຈາກນັ້ນ ວາງອອກການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ອາຊຽນ ພັດທະນາຮອດປີ 2045

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະເໜີໃຫ້ ຟີລິບປິນ ໜູນຊ່ວຍພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການກອບກູ້ຢູ່ Pampanga

ສະເໜີໃຫ້ ຟີລິບປິນ ໜູນຊ່ວຍພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການກອບກູ້ຢູ່ Pampanga

ຕາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຟິລິບປິນ ແລ້ວ, ວັນທີ 04 ພຶດສະພາ, ບັນດາກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຟີລິບປິນ ໄດ້ກອບກູ້ຜູ້ອອກແຮງງານກວ່າ 1.000 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ
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