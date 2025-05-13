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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊອ​ກ​ຫາ​ໄມ້​ງັດ​​ຊຸກ​ຍູ້, ບ​ອ​ນ​ອີ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຂວງ​ທ້າຍ​ບິ່ງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ໄວ, ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕັກເຕືອນແຂວງທ້າຍບິ່ງຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາ, ຂຸດຄົ້ນທີ່ດິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ພຶດສະພາ, ຢູ່ທ້າຍບິ່ງ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທາງແຂວງຕ້ອງພັດທະນາບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ລວມມີ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດແຂວງທ້າຍບິ່ງ ກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນຂົງເຂດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕັກເຕືອນແຂວງທ້າຍບິ່ງຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາ, ຂຸດຄົ້ນທີ່ດິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ບໍລິໂພກ) ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່, ຫັນຕະຫຼາດເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລະບົບສະໜອງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງແຂວງ ທ້າຍບິ່ງຕ້ອງຮີບເຮັ່ງສ້າງແຜນການກ່ຽວກັບທະເລຢູ່ທ້າຍບິ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລ, ສ້າງໂຮງໝໍ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດອັດສະລິຍະ, ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊື່ອມຕໍ່ໃຈກາງຮຶງອຽນກັບໃຈກາງທ້າຍບິ່ງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ທົ່ວເຂດ, ທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳຫຼວດກວດ​ຄືນຄັ້ງ​ທີ 11 ຂອງ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ບໍ່ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ

ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳຫຼວດກວດ​ຄືນຄັ້ງ​ທີ 11 ຂອງ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ບໍ່ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ

ກອງປະຊຸມ PrepCom3 ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສະເໜີຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນ NPT ຄັ້ງທີ 11 ໃນປີ 2026 ບົນພື້ນຖານການສະເໜີຂອງ 120 ປະເທດສະມາຊິກຊອງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ (NAM).
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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