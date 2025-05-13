ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊອກຫາໄມ້ງັດຊຸກຍູ້, ບອນອີ່ງເພື່ອໃຫ້ແຂວງທ້າຍບິ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ພຶດສະພາ, ຢູ່ທ້າຍບິ່ງ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທາງແຂວງຕ້ອງພັດທະນາບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ລວມມີ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດແຂວງທ້າຍບິ່ງ ກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນຂົງເຂດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕັກເຕືອນແຂວງທ້າຍບິ່ງຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາ, ຂຸດຄົ້ນທີ່ດິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ບໍລິໂພກ) ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່, ຫັນຕະຫຼາດເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລະບົບສະໜອງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງແຂວງ ທ້າຍບິ່ງຕ້ອງຮີບເຮັ່ງສ້າງແຜນການກ່ຽວກັບທະເລຢູ່ທ້າຍບິ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລ, ສ້າງໂຮງໝໍ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດອັດສະລິຍະ, ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊື່ອມຕໍ່ໃຈກາງຮຶງອຽນກັບໃຈກາງທ້າຍບິ່ງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ທົ່ວເຂດ, ທົ່ວປະເທດ.