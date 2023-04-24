ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 4 ປະເທດ
ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມກະກຽມໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ໄປຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ນີ້ ເພື່ອໂອ້ລົມເຈລະຈາກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ອິນເດຍ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຄາດວ່າຈະໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 49 ຂອງ G7, ຢູ່ນະຄອນ Hiroshima ແຕ່ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ - 21 ພຶດສະພາ, ເຊິ່ງຈະແມ່ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມ 4 ປະເທດ (Quad) ຮອບທຳອິດນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2022. ຄາດວ່າ ການນຳ 4 ປະເທດ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ ໂດຍອີງໃສ່ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7. ບັນຫາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນອາດຈະນຳມາປຶກສາຫາລື, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ເພື່ອປະຕິບັດວິໄສທັດ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.