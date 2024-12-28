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ຂ່າວສານ

ນາໂຕ ຮຽກຮ້ອງການສືບສວນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ ກາຊັກສະຖານ

NATO ຂໍສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈມາຍັງບັນດາຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.
ອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຂອງບໍລິສັດການບິນ Azerbaijan Airlines (ພາບ: AA/TTXVN)

ວັນທີ 26 ທັນວາ, ອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນການສືບສວນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບສາຍເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຂອງບໍລິສັດການບິນ Azerbaijan Airlines ຕົກ, ເຮັດໃຫ້ 38 ຄົນເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 25 ທັນວາ. ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X, ທ່ານນາງ Farah Dakhlallah, ໂຄສົກຂອງ NATO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, NATO ຂໍສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈມາຍັງບັນດາຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.

ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ, ທ່ານ Dmitry Peskov, ໂຄສົກວັງ Kremlin ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສືບສວນສາຍເຫດພາໄປເຖິງການເກີດອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຂອງບໍລິສັດການບິນ Azerbaijan Airlines ພວມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ຈະແມ່ນຄວາມຜິດພາດເມື່ອຍົກອອກການຄາດຄະເນໃດໆໃນຈຸດເວລານີ້. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ປະທານສະພາສູງ ກາຊັກສະຖານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຍັງບໍ່ທັນຢັ້ງຢືນສາຍເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້ເທື່ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ທີ່ງານປະກວດປີນີ້, ບັນດານາງງາມເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ວັດທະນະທຳ, ອາສາສະໝັກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເທື່ອທຽນ - ເຫວ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
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