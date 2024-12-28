ຂ່າວສານ
ນາໂຕ ຮຽກຮ້ອງການສືບສວນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ ກາຊັກສະຖານ
ວັນທີ 26 ທັນວາ, ອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນການສືບສວນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບສາຍເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຂອງບໍລິສັດການບິນ Azerbaijan Airlines ຕົກ, ເຮັດໃຫ້ 38 ຄົນເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 25 ທັນວາ. ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X, ທ່ານນາງ Farah Dakhlallah, ໂຄສົກຂອງ NATO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, NATO ຂໍສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈມາຍັງບັນດາຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.
ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ, ທ່ານ Dmitry Peskov, ໂຄສົກວັງ Kremlin ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສືບສວນສາຍເຫດພາໄປເຖິງການເກີດອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຂອງບໍລິສັດການບິນ Azerbaijan Airlines ພວມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ຈະແມ່ນຄວາມຜິດພາດເມື່ອຍົກອອກການຄາດຄະເນໃດໆໃນຈຸດເວລານີ້. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ປະທານສະພາສູງ ກາຊັກສະຖານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຍັງບໍ່ທັນຢັ້ງຢືນສາຍເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້ເທື່ອ.