ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ ຖະແຫຼງ ຈະບໍ່ມີລັດ ປາແລັດສະຕິນ 13/09/2025 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyahu ກໍ່ຖະແຫຼງຈະປົກປ້ອງມໍລະດົກ, ດິນແດນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນປະຊາຊົນຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຢູ່ແຫ່ງນີ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyah (ພາບ: REUTERS/Ronen Zvulun)"ຈະບໍ່ມີລັດ ປາແລັດສະຕິນ", ຖະແຫຼງການນີ້ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ, ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມເຫດການຢູ່ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງ ອິດສະລາແອັນ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ Jerusalem. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyahu ກໍ່ຖະແຫຼງຈະປົກປ້ອງມໍລະດົກ, ດິນແດນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນປະຊາຊົນຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຢູ່ແຫ່ງນີ້. ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ, ອິດສະລາແອັນຫວັງທີ່ຈະກໍ່ສ້າງ ບົນເຂດດິນທີ່ກວ້າງປະມານ 12 ກີໂລຕາແມັດ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງ Jerusalem, ໂດຍເອີ້ນວ່າ E1, ແຕ່ແຜນການນີ້ຖືກຢຸດສະຫງັກໃນຫຼາຍປີ ຍ້ອນປະສົບກັບການຄັດຄ້ານຂອງສາກົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່ ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ນີ້ ຈະແບ່ງເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນເປັນສອງພາກ ແລະ ກໍ່ໄພນາບຂູ່ຕໍ່ລັດ ປາແລັດສະຕິນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)