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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມບັນດາປະເທດ ອາເມລິກາ ລາຕິນ

ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຍັງຄົງຮັກສາບົດບາດສຳຄັນສຳລັບພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ...
  (ພາບປະກອບຈາກ : Đào Trang/TTXVN)  
ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເລີ່ມປະຕິບັດບົດບາດຂອງ ປີປະທານ ອາຊຽນ ອິນໂດເນເຊຍ 2023 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ຢັ້ງຢືນວ່າ: ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຍັງຄົງຮັກສາບົດບາດສຳຄັນສຳລັບພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ ໃນສະພາບການພວມຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາວິກິດການໃນປະຈຸບັນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo ໄດ້ຢ້ຳຄືນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄື: ວິກິດການເສດຖະກິດ, ວິກິດການພະລັງງານ, ວິກິດການສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປະທະກັນ. ທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ອາຊຽນ “ຍັງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເໝາະສົມກັບປະຊາຊົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ”, ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ອາຊຽນ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ. ການນຳຜູ້ນີ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ອາຊຽນ ຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມສາມາດຮັກສາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຕົນດ້ວຍຖານະແມ່ນຈຸດໃຈກາງເຕີບໂຕທົ່ວໂລກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ພາຍຫຼັງພິທີໄຂງານບຸນ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາຢູ່ວິຫານ ກາວອານຟູ້
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