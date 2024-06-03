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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອນ: ບໍ່ມີການຢຸດຍິງຍາວນານຢູ່ເຂດ ກາຊາ ກ່ອນທີ່ ຮາມາດ ຖືກຕີໃຫ້ປະລາໄຊ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ເງື່ອນໄຂນີ້ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ເຂດ ກາຊາ ບໍ່ມີການນາບຂູ່ໃດອີກແລ້ວທີ່ມີຕໍ່ ອິດສະຣາແອນ.
ລົດຖັງຂອງ ອິດສະຣາແອນ ຢູ່ ເຂດ ກາຊາ. ພາບ: Reuters

ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ໃນຖະແຫລງການໂດຍ ຫ້ອງວ່າການ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອນ ປະກາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຈະບໍ່ມີການຢຸດຍິງຍາວນານຢູ່ເຂດ ກາຊາ ກ່ອນທີ່ທັງໝົດກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານການທະຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ຮາມາດ ຖືກຕີໃຫ້ປະລາໄຊ. ເງື່ອນໄຂນີ້ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ເຂດ ກາຊາ ບໍ່ມີການນາບຂູ່ໃດອີກແລ້ວທີ່ມີຕໍ່ ອິດສະຣາແອນ.

ໃນເຫດການກ່ຽວຂ້ອງ, ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ອາເມລິກາ, ອີຢີບ ແລະ ກາຕາ ຊື່ງແມ່ນສາມປະເທດເປັນກາງຊ່ວຍໄກ່ເກ່ຍ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການຮ່ວມ ເພື່ອເລັ່ງລັດ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຮາມາດ ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໂດຍໄວ ແລະ ປ່ອຍຕົວອິດສະຫລະໃຫ້ຕົວປະກັນຢູ່ ເຂດ ກາຊາ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຫລັກການໂດຍປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ປະກາດໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ. ຖະແຫລງການຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາຂໍ້ມາດຕານີ້ ໄດ້ຄິດໄລ່ເຖິງຄຳສະເຫນີໃຫ້ທຸກຝ່າຍໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຫນຶ່ງຮັບໃຊ້ໃຫ້ຫລາຍຜົນປະໂຫຍດ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ກໍ່ຍົກອອກແຜນການມຸ່ງໄປເຖິງການຢຸດຍິງຍາວນານ ແລະ ຢຸດຕິວິກິດການປະຈຸບັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຊີ້ນຳບໍລິຫານ ວຽກງານກວດກາ.
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