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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງພາຍໃນ ລາວ - ຫວຽດນາມ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຈຸດສຸມຂອງສອງກະຊວງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄື: ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານລັດຖະການ, ລັດຖະກອນ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ສຳເນົາເອກະສານ…
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານນາງ ລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ (ພາບ: Phạm Kiên/TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຈຸດສຸມຂອງສອງກະຊວງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄື: ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານລັດຖະການ, ລັດຖະກອນ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ສຳເນົາເອກະສານ…

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ສະເໜີວ່າ: ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງພາຍໃນສອງປະເທດສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບດ້ານບໍລິຫານ, ພິເສດແມ່ນວຽກງານຫັນເປັນດີຈີຕອນ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ສະໜັບສະໜູນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດວຽກງານຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນບັນດາຂົງເຂດບໍລິຫານຂອງລັດ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ, ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງປະເທດ ຊຸກຍູ້ການສ້າງແຜນຮ່າງຫັນເປັນດີຈີຕອນໃຫ້ແກ່ກະຊວງພາຍໃນລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງແມ່ນກຳລັງປະຈັນບານ, ເປັນເຈົ້າກິດຈະການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດດີຈີຕອນໂດຍໄວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງແມ່ນກຳລັງປະຈັນບານ, ເປັນເຈົ້າກິດຈະການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດດີຈີຕອນໂດຍໄວ

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງຊາວໜຸ່ມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາຄື: ປົກປ້ອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີເນັດ; ວຽກເຮັດງານທຳຕໍ່ໜ້າການພັດທະນາຂອງປັນຍາປະດິດ (AI).
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