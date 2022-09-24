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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນປີ 2022

ມະຕິເລກທີ 20 ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ຈະສ້າງ 45.000 ສະຫະກອນ ດ້ວຍສະມາຊິກລວມ 8 ລ້ານຄົນ. ຮອດປີ 2045, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່ລ້ວນແຕ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.

ມະຕິເລກທີ 20 ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ຈະສ້າງ 45.000 ສະຫະກອນ ດ້ວຍສະມາຊິກລວມ 8 ລ້ານຄົນ. ຮອດປີ 2045, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່ລ້ວນແຕ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ   ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ

(ພາບ: TTXVN)

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນ - ກຳລັງໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 20”. ເວທີປາໄສດຳເນີນແບບເຊີ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບທາງໄກ.

        ມະຕິເລກທີ 20 ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ຈະສ້າງ 45.000 ສະຫະກອນ ດ້ວຍສະມາຊິກລວມ 8 ລ້ານຄົນ. ຮອດປີ 2045, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່ລ້ວນແຕ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນເຂົ້າໃນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ການບໍລິການ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມລວມໝູ່ແມ່ນທ່າອ່ຽງຈຳເປັນໃນສະພາບເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ສອດຄ່ອງກັບເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປ່ຽນແປງວິທີການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໂດຍພື້ນຖານ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາໃໝ່ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ຈຳເປັນ, ບໍ່ອາດຕາວປິ້ນໄດ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຸມໃສ່ໄຈ້ແຍກກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນເວົ້າລວມ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນເວົ້າສະເພາະ ແລະ  ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂລະອຽດ, ຕິດພັນກັບແຕ່ລະກະຊວງ, ຂະແໜງການລະອຽດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນເປັນດີຈີຕອນ.

        ເພື່ອຫັນມະຕິເລກທີ 20 ໃຫ້ປະກົນຜົນເປັນຈິງ, ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ແນວຄິດກ່ຽວກັບການຫັນການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນເປັນດີຈີຕອນ ໃນສະພາບພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ຊຸກຍູ້ການປະດິດຄິດສ້າງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ, ມີວິໄສທັດຍາວໄກ ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະພອນພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄວນຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າ, ກຳລັງໜູນພັດທະນາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄວນຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າ, ກຳລັງໜູນພັດທະນາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຖືວ່າ: ເພື່ອປະກອບສ່ວນພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດປະຕິບັດຈຸດໝາຍຮອດປີ 2030, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ...
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