ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນປີ 2022
ມະຕິເລກທີ 20 ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ຈະສ້າງ 45.000 ສະຫະກອນ ດ້ວຍສະມາຊິກລວມ 8 ລ້ານຄົນ. ຮອດປີ 2045, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່ລ້ວນແຕ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນ - ກຳລັງໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 20”. ເວທີປາໄສດຳເນີນແບບເຊີ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບທາງໄກ.
ມະຕິເລກທີ 20 ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ຈະສ້າງ 45.000 ສະຫະກອນ ດ້ວຍສະມາຊິກລວມ 8 ລ້ານຄົນ. ຮອດປີ 2045, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່ລ້ວນແຕ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນເຂົ້າໃນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ການບໍລິການ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມລວມໝູ່ແມ່ນທ່າອ່ຽງຈຳເປັນໃນສະພາບເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ສອດຄ່ອງກັບເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປ່ຽນແປງວິທີການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໂດຍພື້ນຖານ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາໃໝ່ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ຈຳເປັນ, ບໍ່ອາດຕາວປິ້ນໄດ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຸມໃສ່ໄຈ້ແຍກກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນເວົ້າລວມ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂລະອຽດ, ຕິດພັນກັບແຕ່ລະກະຊວງ, ຂະແໜງການລະອຽດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນເປັນດີຈີຕອນ.
ເພື່ອຫັນມະຕິເລກທີ 20 ໃຫ້ປະກົນຜົນເປັນຈິງ, ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ແນວຄິດກ່ຽວກັບການຫັນການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນເປັນດີຈີຕອນ ໃນສະພາບພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ຊຸກຍູ້ການປະດິດຄິດສ້າງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ, ມີວິໄສທັດຍາວໄກ ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະພອນພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)