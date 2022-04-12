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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ອວຍພອນ ບຸນປີໃຫມ່ປະເພນີຂອງລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ເມສານີ້, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງ ລາວ ແລະ ເມືອງ Chol Chnam Thmay ຂອງກຳປູເຈຍ ພ.ສ 2565, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ໄດ້ໂທລະສັບອວຍພອນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຣາຊະອານາຈັກລາວ ກຳປູເຈຍ ຮຸນແຊນ
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ  

 ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ຢ່າງອົບອຸ່ນເຖິງການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາອັນສະຫລາດສ່ອງໃສຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຈະບັນລຸຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ສືບຕໍ່ສ້າງປະເທດລາວໃຫ້ນັບມື້ນັບຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ມີທີ່ຕັ້ງ ແລະ ບົດບາດນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນໃນເວທີສາກົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການຜັນແປທີ່ສັບສົນຂອງໂລກ ແລະ ໃນພາກພື້ນ, 2 ຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມສ້າງສາຍພົວພັນ ມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີ ແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານຫວຽດນາມ-ລາວ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ການພົວພັນຂັ້ນສູງຢ່າງເປັນປະຈຳ; ສົມທົບກັນປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ ແລະ ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ; ສົມທົບກັນຢ່າງດີໃນການປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ປີມິດຕະພາບ ສາມັກຄີ”. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານກໍ່ເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ແລະ ໃນໂລກ.

ສ່ວນໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ຮຸນແຊນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນທາງຍຸດທະສາດຂອງການຮັກສາ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນສະພາບປະຈຸບັນ, ພິເສດ. ໃນຂອບເຂດ “ປີມິດຕະພາບຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022” ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານເຫັນດີສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ; ເພີ່ມທະວີການປະສານງານໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດໃນ “ສະພາບປົກກະຕິໃໝ່” ເພື່ອຮ່ວມມືຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ຢືນຢັນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ, ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ກຳປູເຈຍ ສືບຕໍ່ແບກຫາບບົດບາດເປັນປະທານອາຊຽນ 2022 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ກຳປູເຈຍ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດ “ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ 5  ຂໍ້” ຂອງອາຊຽນຄກ່ຽວກັບ ມຽນມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກວ່າອີກ

ຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກວ່າອີກ

ໝາກຜົນໜ້າຊື່ນຊົມຈາກວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ດີຊ່ວຍຟື້ນຟູພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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