ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ອວຍພອນ ບຸນປີໃຫມ່ປະເພນີຂອງລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ
ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ຢ່າງອົບອຸ່ນເຖິງການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາອັນສະຫລາດສ່ອງໃສຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຈະບັນລຸຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ສືບຕໍ່ສ້າງປະເທດລາວໃຫ້ນັບມື້ນັບຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ມີທີ່ຕັ້ງ ແລະ ບົດບາດນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນໃນເວທີສາກົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການຜັນແປທີ່ສັບສົນຂອງໂລກ ແລະ ໃນພາກພື້ນ, 2 ຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມສ້າງສາຍພົວພັນ ມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີ ແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານຫວຽດນາມ-ລາວ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ການພົວພັນຂັ້ນສູງຢ່າງເປັນປະຈຳ; ສົມທົບກັນປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ ແລະ ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ; ສົມທົບກັນຢ່າງດີໃນການປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ປີມິດຕະພາບ ສາມັກຄີ”. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານກໍ່ເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ແລະ ໃນໂລກ.
ສ່ວນໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ຮຸນແຊນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນທາງຍຸດທະສາດຂອງການຮັກສາ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນສະພາບປະຈຸບັນ, ພິເສດ. ໃນຂອບເຂດ “ປີມິດຕະພາບຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022” ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານເຫັນດີສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ; ເພີ່ມທະວີການປະສານງານໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດໃນ “ສະພາບປົກກະຕິໃໝ່” ເພື່ອຮ່ວມມືຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ຢືນຢັນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ, ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ກຳປູເຈຍ ສືບຕໍ່ແບກຫາບບົດບາດເປັນປະທານອາຊຽນ 2022 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ກຳປູເຈຍ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດ “ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ 5 ຂໍ້” ຂອງອາຊຽນຄກ່ຽວກັບ ມຽນມາ.