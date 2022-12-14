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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງ ບຣຸກແຊນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອີຢູ ຄົບຮອບ 45 ປີ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ, ມີຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງ ສະພາສູງ ແບນຊິກ Andries Gryffroy; ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ - ອີຢູ...
  ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ  

ຕອນທ່ຽງວັນທີ 13/12, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງ ບຣຸກແຊນ ປະເທດ ແບນຊິກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນອາຊຽນ - ເອີລົບ (EU) ແລະ ຢ້ຽມຢາມແບນຊິກ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊີນຂອງປະທານສະພາເອີລົບ Charles Michel ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແບນຊິກ Alexander De Croo.   

ອອກຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ, ມີຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງ ສະພາສູງ ແບນຊິກ Andries Gryffroy; ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ - ອີຢູ... ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແບນຊິກ ຫງວຽນວັນຖາວ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແບນຊິກເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ຕອນທ່ຽງວັນທີ 13/12, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງ ບຣຸກແຊນ ປະເທດ ແບນຊິກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 18

ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 18

ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 13-16 ທັນວາ, ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ.
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