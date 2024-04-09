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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມກອງທັບ (Viettel)

ເມື່ອຢ້ຽມຢາມບັນດາຮາກຖານຄົ້ນຄ້ວາ, ຜະລິດ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີສູງດີເດັ່ນໂດຍ Viettel ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຜະລິດ...
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມກອງທັບ (Viettel)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມກອງທັບ (Viettel). ເມື່ອຢ້ຽມຢາມບັນດາຮາກຖານຄົ້ນຄ້ວາ, ຜະລິດ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີສູງດີເດັ່ນໂດຍ Viettel ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຜະລິດ, ໃນນັ້ນມີພື້ນຖານໂທລະຄົມ, ຜະລິດຕະພັນພົນລະເຮືອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີ Viettel ຄວນນຳໜ້າໃນ 3 ຂົງເຂດ. ນຳໜ້າທີໜຶ່ງແມ່ນນະວັດຕະກຳ, ພິເສດແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ຜະລິດຊິບເອເລັກໂຕນິກຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ນຳໜ້າທີສອງ ແມ່ນກ້າຄິດ, ກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ. ນຳໜ້າທີສາມ ແມ່ນນຳໜ້າໃນວິວັດການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຂອງລັດທີ່ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ 2024

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ 2024

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຮູ່ງເຕີມ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງອົງການຕາງໜ້າສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ, ຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ, ພົວພັນໃນປີ 2024
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