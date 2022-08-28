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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພັດທະນາເຂດລະຫວ່າງກາງທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອຫວຽດນາມ

ເພື່ອປະຕິບັດຄາດໝາຍໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງນັ້ນ, ຄວນສຳຜັດສັງລວມ ຕິດພັນກັບບັນດາມາດຕະການລະອຽດ, ມີໄຫວພິບ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຕິດແທດກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ.

ເພື່ອປະຕິບັດຄາດໝາຍໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງນັ້ນ, ຄວນສຳຜັດສັງລວມ ຕິດພັນກັບບັນດາມາດຕະການລະອຽດ, ມີໄຫວພິບ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຕິດແທດກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການເຮັດວຽກ 

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ສິງຫາ, ທີ່ແຂວງ ລາວກາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ ປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 11 ຂອງກົມການເມືອງ ວ່າດ້ວຍທິດທາງພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເຂດລະຫວ່າງກາງທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ,ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຄາດໝາຍໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງນັ້ນ, ຄວນສຳຜັດສັງລວມ ຕິດພັນກັບບັນດາມາດຕະການລະອຽດ, ມີໄຫວພິບ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຕິດແທດກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ຈຸດໃຈກາງ; ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງແຮງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນມະນຸດ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ວາ, ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກ່ວາຢູ່ເຂດລະຫວ່າງກາງທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ.

        ແລະກໍ່ໃນກອງປະຊຸມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂດລະຫວ່າງກາງທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການາດາ ປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ

ການາດາ ປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ

ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງຢາກມີເອກະລາດ, ເສລີພາບ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໝົດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.
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