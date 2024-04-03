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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຍູ້ແຮງວຽກງານການທູດເສດຖະກິດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມນາຍົກລັດຖະມົນຕີກັບບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງວຽກງານການທູດເສດຖະກິດ ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາໃນປີນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນສະພາບການປະຈຸບັນ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ວາງອອກແມ່ນພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ; ພັດທະນາຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດຊາດໃນລະດັບສູງສຸດເພື່ອພັດທະນາ.   

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ກຳແໜ້ນສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ປັບປຸງຕະຫລາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດໃໝ່; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ລະຫວ່າງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ - ລັດ - ປະຊາຊົນ. ກ່ຽວກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການສົ່ງອອກແບບຍືນຍົງ, ດັດປັບໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນແຫຼ່ງກຳລັງຂອງປະເທດໃນວຽກງານນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການການນຳຂັ້ນສູງ 2024 ຢູ່ ອາເມລິກາ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການການນຳຂັ້ນສູງ 2024 ຢູ່ ອາເມລິກາ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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