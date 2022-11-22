Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນໝັ້ນໝາຍເຮັດຕາມແບບຢ່າງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ ສືບຕໍ່ຍົກສູງນ້ຳໃຈຄຸນສົມບັດປະຕິວັດ, ສຸດຈິດສຸດໃຈຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ.
  ທ່ານມື້ລາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ (23/11/1922 – 23/11/2022), ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ. ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາເຖິງດວງວິນຍານທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ  ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນໝັ້ນໝາຍເຮັດຕາມແບບຢ່າງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ ສືບຕໍ່ຍົກສູງນ້ຳໃຈຄຸນສົມບັດປະຕິວັດ, ສຸດຈິດສຸດໃຈຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ເພື່ອເປົ້າໝາຍປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຈຳໜ່າຍຊຸດສະແຕມ “ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ (23/11/1922 – 23/11/2022)” ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີໄຂ World Cup 2022

ພິ​ທີໄຂ World Cup 2022

ພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ກາຕາ Tamim bin Hamad Al-Thani ໄດ້ຕາງໜ້າປະເທດເຈົ້າພາບ ສົ່ງຄຳຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນມາຍັງ 32 ທິມບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ World Cup 2022.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top