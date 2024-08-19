ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ດັກລັກ
ທີ່ການພົບປະເຮດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ທີ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ດັກລັກ ບັນລຸໄດ້, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນບັນດາຜົນງານລວມຂອງທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ດັກລັກ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບັນລຸລະດັບປານກາງດີຂອງທົ່ວປະເທດໂດຍໄວ, ບົນພື້ນຖານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ; ພັດທະນາເຂດນິເວດວິທະຍາ, ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ; ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະ, ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນ ບວນມາທວດ ແມ່ນໃຈກາງຂອງເຂດໄຕງວຽນ, ເປັນປະຕູເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຂົງເຂດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ປະຊາຊົນມີ ຊີວິດທີ່ມີຄຸນນະພາບດ້ວຍການບໍລິການສັງຄົມທີ່ດີ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮັບປະກັນ, ມີໂອກາດຮັບ ວຽກເຮັດງານທໍາແລະມີລາຍຮັບສູງ.