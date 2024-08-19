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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ດັກລັກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ສິງຫານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ບວນມາທວດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ດັກລັກ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງເຮັດວຽກກັບແຂວງ ດັກລັກ

ທີ່ການພົບປະເຮດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ທີ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ດັກລັກ ບັນລຸໄດ້, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນບັນດາຜົນງານລວມຂອງທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ດັກລັກ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບັນລຸລະດັບປານກາງດີຂອງທົ່ວປະເທດໂດຍໄວ, ບົນພື້ນຖານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ; ພັດທະນາເຂດນິເວດວິທະຍາ, ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ; ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະ, ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນ ບວນມາທວດ ແມ່ນໃຈກາງຂອງເຂດໄຕງວຽນ, ເປັນປະຕູເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຂົງເຂດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ປະຊາຊົນມີ ຊີວິດທີ່ມີຄຸນນະພາບດ້ວຍການບໍລິການສັງຄົມທີ່ດີ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮັບປະກັນ, ມີໂອກາດຮັບ ວຽກເຮັດງານທໍາແລະມີລາຍຮັບສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຈີນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ.
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