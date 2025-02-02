ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາ ໂຄງການທ່າອາກາດຍະບານສາກົນ ລອງແທ່ງ, ເສັ້ນທາງດ່ວນ ບຽນຮວ່າ-ລອງແທ່ງ
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ບຽນຮວ່າ - ຫວຸງເຕົ່າ ແລະ ມອບຂອງຂວັນ ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ວິສະວະກອນ ແລະ ຄົນງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດກໍ່ສ້າງ.
ເຮັດວຽກຢູ່ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນລອງແທ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາ ຫົວໜ່ວຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມຄືບໜ້າ, ພາຫະນະເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ເພີ່ມທະວີຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳຍ່ອຍ, ປ່ຽນໃໝ່ວິທີການກໍ່ສ້າງເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ສຳເລັດໃນວັນທີ 31 ທັນວານີ້. ການຮັບເອົາ, ກວດກາ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ຕ້ອງປະຕິບັດໄປພ້ອມໆກັນ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ລະອຽດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຄ້າງຄາໂດຍກົງຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການໄດ້ລົງກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ອາຄານl T3 ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ເຕີນເຊີນເຍີດ.