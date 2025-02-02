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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາ ໂຄງການທ່າອາກາດຍະບານສາກົນ ລອງແທ່ງ, ເສັ້ນທາງດ່ວນ ບຽນຮວ່າ-ລອງແທ່ງ

ວັນທີ 1 ກຸມພານີ້, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ 2 ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງດ່ວນ ບຽນຮ່ວາ - ຫວຸງເຕົ່າ ແລະ ທ່າອາກາດຍະຍານສາກົນລອງແທ່ງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມອບຂອງຂວັນ ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ວິສະວະກອນ ແລະ ກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດກໍ່ສ້າງ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ບຽນຮວ່າ - ຫວຸງເຕົ່າ ແລະ ມອບຂອງຂວັນ ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ວິສະວະກອນ ແລະ ຄົນງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດກໍ່ສ້າງ.

ເຮັດວຽກຢູ່ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນລອງແທ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາ ຫົວໜ່ວຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມຄືບໜ້າ, ພາຫະນະເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ເພີ່ມທະວີຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳຍ່ອຍ, ປ່ຽນໃໝ່ວິທີການກໍ່ສ້າງເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ສຳເລັດໃນວັນທີ 31 ທັນວານີ້. ການຮັບເອົາ, ກວດກາ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ຕ້ອງປະຕິບັດໄປພ້ອມໆກັນ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ລະອຽດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຄ້າງຄາໂດຍກົງ

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການໄດ້ລົງກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ  ແລະ ອາຄານl T3 ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ເຕີນເຊີນເຍີດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊູແອັດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານ 1,2 ຕື້ USD ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ

ຊູແອັດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານ 1,2 ຕື້ USD ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ

ດ້ວຍບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ສຸດນີ້, ໄດ້ຍົກຍອດຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານຂອງ ຊູແອັດ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ມາຮອດປະຈຸບັນຂຶ້ນປະມານ 5,6 ຕື້ USD.
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