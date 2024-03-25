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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຕຽນຢາງ

ສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຕ່ຽນຢາງ, ຕອນ, ບ່າຍວັນທີ 24 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບຄະນະ ປະຈຳພັກ ແຂວງ ຕ່ຽນຢາງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ ແຂວງ ພັດທະນາໄວ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ ໂດຍອີງໃສ່ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ; ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ດິຈິຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການພັດທະນາ ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ; ຂະຫຍາຍທ່າແຮງແລະ ທ່າໄດ້ປຽບສູງສຸດ; ສຸມໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວສາມັກຄີ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມນິເວດ ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນປະເທດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ແຂວງ ຕຽນຢາງຍັງຕ້ອງສຸມໃສ່ການປະຕິຮູບດ້ານບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ້ງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມີນານີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 24 – 26 ມີນານີ້ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ.
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