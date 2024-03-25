ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຕຽນຢາງ 25/03/2024 ສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຕ່ຽນຢາງ, ຕອນ, ບ່າຍວັນທີ 24 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບຄະນະ ປະຈຳພັກ ແຂວງ ຕ່ຽນຢາງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ ແຂວງ ພັດທະນາໄວ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ ໂດຍອີງໃສ່ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ; ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ດິຈິຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການພັດທະນາ ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ; ຂະຫຍາຍທ່າແຮງແລະ ທ່າໄດ້ປຽບສູງສຸດ; ສຸມໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວສາມັກຄີ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມນິເວດ ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນປະເທດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ແຂວງ ຕຽນຢາງຍັງຕ້ອງສຸມໃສ່ການປະຕິຮູບດ້ານບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ້ງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)