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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານວາລະປະຊຸມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ -19

ການປະຕິບັດຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ, ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021, ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 128 ກ່ຽວກັບການປັບຕົວທີ່ປອດໄພ, ມີໄຫວພິບ, ຄວບຄຸມໂລກລະບາດໂຄວິດ 19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ການປະຕິບັດຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ, ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021, ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 128 ກ່ຽວກັບການປັບຕົວທີ່ປອດໄພ, ມີໄຫວພິບ, ຄວບຄຸມໂລກລະບາດໂຄວິດ 19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 (ຄະນະຊີ້ນຳ) ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 17 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ວາລະປະຊຸມໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງແບບທາງໄກລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.

        ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຳຄືນວ່າ: ການປະຕິບັດຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ, ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021, ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 128 ກ່ຽວກັບການປັບຕົວທີ່ປອດໄພ, ມີໄຫວພິບ, ຄວບຄຸມໂລກລະບາດໂຄວິດ 19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພາຍຫຼັງເກືອບ 1 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕີລາຄາ, ຕົວຈິງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ແຜນນະໂຍບາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງພັກ ແລະ ມະຕິ 128 ສວມບົດບາດຕັດສິນດ້ວຍບັນດາໝາກຜົນໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ, ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະຜ່ານມາ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ເພີ່ມທະວີ, ເປີດກ້ວາງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເໝາະສົມກັບສະພາບການ; ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຕາມການສຳຫຼວດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ອັດຕາຄອບຄົວມີລາຍຮັບບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນ 82,2%.

        ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະພາບການຍັງຄົງມີການຜັນແປສັບສົນ, ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ເມີນເສີຍ, ພິເສດແມ່ນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງສັກວັກຊິນເຂັມເພີ່ມເຕີມ:

        “ວັກຊິນ ແມ່ນອາວຸດເພື່ອຕ້ານໂລກລະບາດນີ້ ແລະ ຄວາມຈິງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນລັກສະນະມີປະສິດທິຜົນ. ວິທະຍາສາດກໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ ວັກຊີນ ຫລຸດການຕ້ານທານຕາມການເວລາ, ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນເພີ່ມທະວີການສັກວັກຊິນ, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສອງປະເທດຄວນຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມື.
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