ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານຕີລາຄາສະພາບບຸນເຕັດແລະຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຫຼັງບຸນເຕັດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ເພື່ອຕີລາຄາສະພາບການຂອງບຸນເຕັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຫຼັງບຸນເຕັດ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າ, ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ.
ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຈັດບຸນເຕັດປີແມວ 2023 ບັນລຸເປົ້າໝາຍເຊິ່ງຄະນະເລຂາ, ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ວາງອອກ, ແມ່ນບຸນເຕັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ, ເຕົ້າໂຮມ, ປອດໃສ, ອົບອຸ່ນ, ປອດໄພ, ປະຢັດ. ວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລ, ຈັດຕັ້ງການຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ - ບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຄົບຊຸດ, ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ທັນການຢູ່ທຸກທ້ອງຖິ່ນ.
ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຫຼັງບຸນເຕັດ ແລະ ໃນປີ 2023, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຮີບເຮັ່ງປະຕິບັດວຽກງານໂດຍທັນທີ, ບໍ່ໃຫ້ຊັກຊ້າ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີມີຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ດ້ວຍບັນຍາກາດໃໝ່, ໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປີ 2023 ຈະສູງກວ່າປີ 2022.