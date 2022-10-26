ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມກັບລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການ 4 ທ່ານຈະຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV
ຕາມວາລະກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະດຳເນີນການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມແຕ່ວັນທີ 3 – 5 ພະຈິກ. ບັນດາໝວດບັນຫາທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກເຟັ້ນເພື່ອຊັກຖາມແມ່ນ: ຂົງເຂດກໍ່ສ້າງ, ພາຍໃນ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ, ກວດກາ.
ສຳລັບໝວດບັນຫາທີ່ຂຶ້ນກັບຂົງເຂດກໍ່ສ້າງ, ການຊັກຖາມຈະສຸມໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນຄື: ການວາງແຜນຜັງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່; ການຍົກຍ້າຍສຳນັກງານກະຊວງ, ຂະແໜງການອອກຈາກເຂດຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ… ຜູ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຈະແມ່ນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫງວຽນແທັງງິ.
ໝວດບັນຫາທີສອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ, ການຊັກຖາມຈະສຸມໃສ່ ບັນຫາຄື: ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສ້າງລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກ, ອຳນາດການປົກຄອງເອເລັກໂຕນິກ, ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ… ຜູ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຈະແມ່ນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫງວຽນແມ້ງຮູ່ງ.
ໝວດບັນຫາທີສາມແມ່ນຂຶ້ນກັບຂົງເຂດພາຍໃນ, ການຊັກຖາມຈະສຸມໃສ່ບັນຫາ: ການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານລັດໃຫ້ກະທັດລັດ, ສ້າງໂຄງປະກອບບັນດາຫົວໜ່ວຍພາກລັດຄືນໃໝ່, ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດການປະຕິຮູບດ້ານນະໂຍບາຍເງິນເດືອນສຳລັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ… ຜູ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຈະແມ່ນທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ.