Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຊອກ​ຮູ້​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ

ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດລາຍການ “ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດຕາມການເວລາ - ທະຫານເຄື່ອນໄຫວພິເສດໄຊງ່ອນ”, ພານັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ທີ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ທີ່ຕິດພັນກັບກຳລັງເຄື່ອນໄຫວພິເສດ ໄຊງ່ອນ.
  ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວັດຖຸພັນຂອງກຳລັງເຄື່ອນໄຫວພິເສດ ໄຊງ່ອນ   

ວັນທີ 2 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດລາຍການ “ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດຕາມການເວລາ - ທະຫານເຄື່ອນໄຫວພິເສດໄຊງ່ອນ”, ພານັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ທີ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ທີ່ຕິດພັນກັບກຳລັງເຄື່ອນໄຫວພິເສດ ໄຊງ່ອນ. ທ່ານ ໂຮ່ຊວັນເລິມ, ຮອງປະທານສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຮ່ຳຮຽນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດຕົນ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ. ລາຍການດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນຊ່ອງທາງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກວ່າກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີຄວາມຜູກພັນກັນຫຼາຍຂຶ້ນ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ ສຳເລັດ ການເຈລະຈາແທດຈິງ ຍົກລະດັບ FTA ກັບ ສິງກະໂປ

ຈີນ ສຳເລັດ “ການເຈລະຈາແທດຈິງ” ຍົກລະດັບ FTA ກັບ ສິງກະໂປ

ແຈ້ງການໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງທີ່ ຈີນ ແລະ ສິງກະໂປ ເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍຂຶ້ນເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານມີຄຸນນະພາບສູງ ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top