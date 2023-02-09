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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ອິນ​ເດຍ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ ກ່ຽວ​ກັບ​​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ໜ້າເວັບ Moderndiplomacy.eu ໄດ້ລົງບົດວິເຄາະຂອງ ທ່ານສາດສະດາຈານ Pankaj Jha ສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລ O.P Jindal Global (ອິນເດຍ), ໃນນັ້ນ, ໄດ້ຕີລາຄາຕັ້ງໜ້າຢ່າງ ກ່ຽວກັບລະດັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.
  ການຜະລິດຢູ່ບໍລິສັດ NMS ຫວຽດນາມ (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ຕາມທ່ານສາດສະດາຈານ Jha ແລ້ວ, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ກຳລັງເພີ່ມຄວາມໄວ ແລະ ຂະແໜງກະສິກຳໄດ້ ແລະ ກຳລັງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ຂົງເຂດນີ້ກໍ່ນຳເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ ມີມູນຄ່າ 48 ຕື້ກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2021. ຫວຽດນາມ ກຳລັງກໍ່ສ້າງບັນດາພື້ນຖານຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກ ຂອງບັນດາອົງການເສດຖະກິດພາກພື້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.

ກໍ່ຕາມ ທ່ານສາດສະດາຈານ Pankaj Jha ແລ້ວ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຂົ້າຫວຽດນາມ ແມ່ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລະ ບັນລຸເກືອບ 27,72 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2022. ສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກິດທີ່ສະດວກ ໄດ້ປົວແປງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: Adidas, Nike ແລະ Samsung. ຫວຽດນາມ ກໍາລັງສ້າງການປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງ ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອີງໃສ່ເຕັກນິກດີຈີຕອນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານສາດສະດາຈານ Pankaj Jha ກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາປັດໄຈສ້າງພື້ນຖານການເຕີບໂຕທີ່ປະທັບໃຈ ຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການຫັນການຄ້າເສລີ. ປົວແປງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພິເສດແມ່ນມີພື້ນຖານການເມືອງໝັ້ນຄົງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນຕຽນກົງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມເທດສະບານກວ໋າງອຽນແຂວງກວ໋າງນິງແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ເດືອນຈຽງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນແຕ່ລະປີ. ງານບຸນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳຂອງຊາວເຂດປາກທະເລແບັກດັງ.
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