ຂ່າວສານ
ນັກຊ່ຽວຊານ ອິນເດຍ ຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ
ຕາມທ່ານສາດສະດາຈານ Jha ແລ້ວ, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ກຳລັງເພີ່ມຄວາມໄວ ແລະ ຂະແໜງກະສິກຳໄດ້ ແລະ ກຳລັງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ຂົງເຂດນີ້ກໍ່ນຳເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ ມີມູນຄ່າ 48 ຕື້ກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2021. ຫວຽດນາມ ກຳລັງກໍ່ສ້າງບັນດາພື້ນຖານຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກ ຂອງບັນດາອົງການເສດຖະກິດພາກພື້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
ກໍ່ຕາມ ທ່ານສາດສະດາຈານ Pankaj Jha ແລ້ວ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຂົ້າຫວຽດນາມ ແມ່ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລະ ບັນລຸເກືອບ 27,72 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2022. ສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກິດທີ່ສະດວກ ໄດ້ປົວແປງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: Adidas, Nike ແລະ Samsung. ຫວຽດນາມ ກໍາລັງສ້າງການປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງ ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອີງໃສ່ເຕັກນິກດີຈີຕອນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານສາດສະດາຈານ Pankaj Jha ກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາປັດໄຈສ້າງພື້ນຖານການເຕີບໂຕທີ່ປະທັບໃຈ ຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການຫັນການຄ້າເສລີ. ປົວແປງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພິເສດແມ່ນມີພື້ນຖານການເມືອງໝັ້ນຄົງ.