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ຂ່າວສານ

ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 3 ທີ່ງານແຂ່ງຂັນເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກ

ທິມ ຫວຽດນາມ ມີນັກສຶກສາ 3 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກັບ 146 ທິມທີ່ມາຈາກ 36 ປະເທດ, ເຂດແຄ້ວນ ແລະ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 3.
ທິມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນການແຂ່ງຂັນ (ພາບ:Huawei)

ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮອບຊິງຊະນະເລີດທົ່ວໂລກຂອງງານແຂ່ງຂັນ Huawei ICT Competition 2022 – 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ເຊີນເຈີນ (ປະເທດຈີນ), ບັນດານັກສຶກສາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 3. ທິມ ຫວຽດນາມ ມີນັກສຶກສາ 3 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກັບ 146 ທິມທີ່ມາຈາກ 36 ປະເທດ, ເຂດແຄ້ວນ ແລະ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 3.

        ງານແຂ່ງຂັນ Huawei ICT Competition ແມ່ນໂຄງການຈຸດສຸມນອນໃນຂໍ້ລິເລີ່ມ “ເພື່ອໃຫ້ອະນາຄົດ 2.0” ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດນາໆຊາດ Huawei. ໂດຍໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2015, ການແຂ່ງຂັນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເວທີແຂ່ງຂັນດ້ວຍການແກ່ງແຍ້ງທີ່ໂປ່ງໃສ, ແມ່ນບ່ອນລະຫຼີ້ນເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລໃນທົ່ວໂລກໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນນຳກັນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ສູນຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດ ສັງກັດວິທະຍາໄລສ້າງຄູສູນກາງ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນເອກະຊົນ Hermann Gmeiner ຮ່າໂນ້ຍ.
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