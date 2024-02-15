ຂ່າວສານ
ນັກທຸລະກິດ ອັກຊັງຕິນ ຕີລາຄາຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ໜັງສືພິມແຖວໜ້າຂອງ ອັງຊັງຕິນ La Nacion ມີບົດຂຽນແບ່ງປັນບົດຮຽນຂອງນັກທຸລະກິດ ອັກຊິງຕິນ ທີ່ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດປະເທດນີ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ.
ໃນລາຍການ “ດຳເນີນທຸລະກິດໃນໂລກ”, ໜັງສືພິມ La Nacion ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ 10 ຢູ່ ອາຊີ, ດ້ວຍຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ບັນລຸກ່ວາ 410 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າຈະເຕີບໂຕເຖິງ 6,5% ໃນປີນີ້. ໃນບົດຂຽນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ, ຕະຫຼາດມີພື້ນຖານເສດຖະກິດສະຖຽນລະພາບ”, ນັກຂ່າວ Gabriela Origlia ໄດ້ຄັດສະເໜີຄຳເຫັນຂອງນັກທຸລະກິດ ອັກຊັງຕິນ ບາງທ່ານ ທີ່ພວມດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຕາມນັກທຸລະກິດ Guillermo Cena, ຜູ້ທີ່ໄດ້ບໍລິຫານບໍລິສັດສົ່ງອອກ ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນຈາກ ອັກຊັງຕິນ ແຕ່ 5 ປີມານີ້ ແລະ ແມ່ນເຈົ້າຂອງ ບັນດາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຊື່ວ່າ Del Plata Argentina Market ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລ້ວ, ດ້ວຍຈຳນວນປະຊາກອນປະມານ 100 ລ້ານຄົນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕະຫຼາດ ທີ່ມີກາລະໂອກາດລົງທຶນ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ອັກຊັງຕິນ, ໃນນັ້ນ ມີລູກຄ້າພາກສ່ວນໜຶ່ງ ຕ້ອງການ “ສະບຽງອາຫານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ”.