Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນັກທຸລະກິດຍິງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ

ເລື່ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມລາຍຮັບ, ຮັກສາອາຊີບເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
(ທ່ານນາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ)

 ເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນນັກທຸລະກິດຍິງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນັກທຸລະກິດຍິງ ແລະ ເສດຖະກິດສີຂຽວ” ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເວທີປາໄສແມ່ນຂໍ້ລິເລີມຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກຳປູເຈຍ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ພັດທະນາ ຮ່ວມຈັດຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ, ຢືນຢັນວ່າ:

“ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ, ພິເສດແມ່ນນັກທຸລະກິດຍິງ 3 ປະເທດ, ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 3 ປະເທດ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນວຽກງານໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍ, ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ໜູນຊ່ວຍສະມາຊິກ, ແມ່ຍິງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປະຕິບັດບົດບາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດານັກທຸລະກິດຍິງ ກັບລັດຖະບານ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ລະຫວ່າງບັນດານັກທຸລະກິດຍິງຢູ່ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ”.

ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ, ທ່ານນາງ ອາລີ ວົງໜໍ່ບຸນທຳ, ປະທານສະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ຖືວ່າ, ເລື່ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມລາຍຮັບ, ຮັກສາອາຊີບເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂາດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top