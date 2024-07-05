ຂ່າວສານ
ນັກທຸລະກິດຍິງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ
ເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນນັກທຸລະກິດຍິງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນັກທຸລະກິດຍິງ ແລະ ເສດຖະກິດສີຂຽວ” ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເວທີປາໄສແມ່ນຂໍ້ລິເລີມຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກຳປູເຈຍ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ພັດທະນາ ຮ່ວມຈັດຂຶ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ, ຢືນຢັນວ່າ:
“ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ, ພິເສດແມ່ນນັກທຸລະກິດຍິງ 3 ປະເທດ, ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 3 ປະເທດ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນວຽກງານໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍ, ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ໜູນຊ່ວຍສະມາຊິກ, ແມ່ຍິງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປະຕິບັດບົດບາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດານັກທຸລະກິດຍິງ ກັບລັດຖະບານ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ລະຫວ່າງບັນດານັກທຸລະກິດຍິງຢູ່ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ”.
ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ, ທ່ານນາງ ອາລີ ວົງໜໍ່ບຸນທຳ, ປະທານສະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ຖືວ່າ, ເລື່ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມລາຍຮັບ, ຮັກສາອາຊີບເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂາດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ…