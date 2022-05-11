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ຂ່າວສານ

ນັກຂ່າວສາກົນປະມານ 500 ຄົນມາ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບ SEA Games 31

ບັນດານັກຂ່າວໄດ້ມີເງື່ອນໄຂສະດວກເມື່ອເຂົ້າເມືອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານບັນດາທ່າອາກາດສະຍານ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍການໄປມາລະຫວ່າງບັນດາສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດ.
  ທ່ານຫວູຄັກຫວຽດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.  

 ມີນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ ປະມານ 2.000 ຄົນຈົດທະບຽນປະຕິບັດງານຢູ່ SEA Games 31, ໃນນັ້ນມີນັກຂ່າວສາກົນປະມານ 500 ຄົນ. ສູນສື່ມວນຊົນ (MPC – Media Press Center) ແລະ ສູນໂທລະພາບສາກົນ (IBC – International Broadcasting Convention) ຂອງ SEA Games 31 ຕັ້ງຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ມິ້ງດິ່ງ, ເມືອງ ນາມຕື່ລຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ. ຄະນະຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ໄດ້ໜູນຊ່ວຍບັນດານັກຂ່າວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງສຸດຂີດໃນການຂໍວີຊາມາ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປະຕິບັດງານໃນໄລຍະດຳເນີນ SEA Games 31. ດ້ວຍບັດປະຕິບັດງານ SEA Games 31, ບັນດານັກຂ່າວໄດ້ມີເງື່ອນໄຂສະດວກເມື່ອເຂົ້າເມືອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານບັນດາທ່າອາກາດສະຍານ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍການໄປມາລະຫວ່າງບັນດາສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົມກຽດ ພິທີຊັກທຸງ SEA Games 31

ສົມກຽດ ພິທີຊັກທຸງ SEA Games 31

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ມີ໊ດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ພິທີຊັກທຸງ SEA Games 31 (ງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມຄັ້ງທີ 31) ໄດ້ຮັບການດຳເນີນໄປຢ່າງມີກຽດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ຮວ່າງດ້າວເກືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ທ່ານ ຈື໊ຊວນຢຸ໊ງ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ; ການນຳບັນດາຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ບັນດາຄະນະນັກກິລາ ບັນດາປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31.
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