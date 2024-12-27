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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ລະ​ດົມ​ເງິນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ກ່​ວາ 8,4 ຕື້​ດົ່ງ​ເພື່ອ​ເບິ່​ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ປີ 2025 ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ

ລາຍການໂດຍສະມາຄົມຊາວກະສິກອນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັບສະຖານີໂທລະພາບນະຄອນ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ທັນວາ.
ການນຳຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ນະຄອນ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຜູ້ອຸປະຖຳ (ພາບ: TTXVN)
ເງິນເປັນຈຳນວນກ່ວາ 8,4 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານກ່ວາ 350.000 USD)ແມ່ນຈຳນວນເງິນເຊິ່ງ ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາ - ລະດູບານໃໝ່ປີ 2025” ລະດົມໄດ້ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວກະສິກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ລາຍການໂດຍສະມາຄົມຊາວກະສິກອນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັບສະຖານີໂທລະພາບນະຄອນ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ທັນວາ. ບ້ວງເງິນນີ້ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຍແຍງດູແລ, ໜູນຊ່ວຍສະມາຊິກສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ, ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ວາ 4000 ຄົນ ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ, ປະຕິບັດໂຄງການ “ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຊຸດໂຊມ”, ມອບອຸປະກອນການຜະລິດ, ພາຫະນະຫາລ້ຽງຊີບ… ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ແບ່ງປັນ ແລະ ຮ່ວມເດີນທາງຂອງບັນດາອົງການ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດເພື່ອນັບມື້ນັບມີສະມາຊິກສະມາຄົມທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ດີກ່ວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2025 ຂະແໜງກະສິກຳຕ້ອງບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 3,5%-4%

ປີ 2025 ຂະແໜງກະສິກຳຕ້ອງບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 3,5%-4%

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ປີ 2025, ຂະແໜງກະສິກຳ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນ, ເຕີບໂຕແຕ່ 3,5%-4%, ການສົ່ງອອກທົ່ວຂະແໜງບັນລຸ 70 ຕື້ USD.
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