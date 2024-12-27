ຂ່າວສານ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ລະດົມເງິນເປັນຈຳນວນກ່ວາ 8,4 ຕື້ດົ່ງເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດປີ 2025 ໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ 27/12/2024 ລາຍການໂດຍສະມາຄົມຊາວກະສິກອນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັບສະຖານີໂທລະພາບນະຄອນ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ທັນວາ. ການນຳຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ນະຄອນ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຜູ້ອຸປະຖຳ (ພາບ: TTXVN)ເງິນເປັນຈຳນວນກ່ວາ 8,4 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານກ່ວາ 350.000 USD)ແມ່ນຈຳນວນເງິນເຊິ່ງ ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາ - ລະດູບານໃໝ່ປີ 2025” ລະດົມໄດ້ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວກະສິກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ລາຍການໂດຍສະມາຄົມຊາວກະສິກອນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັບສະຖານີໂທລະພາບນະຄອນ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ທັນວາ. ບ້ວງເງິນນີ້ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຍແຍງດູແລ, ໜູນຊ່ວຍສະມາຊິກສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ, ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ວາ 4000 ຄົນ ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ, ປະຕິບັດໂຄງການ “ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຊຸດໂຊມ”, ມອບອຸປະກອນການຜະລິດ, ພາຫະນະຫາລ້ຽງຊີບ… ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ແບ່ງປັນ ແລະ ຮ່ວມເດີນທາງຂອງບັນດາອົງການ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດເພື່ອນັບມື້ນັບມີສະມາຊິກສະມາຄົມທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ດີກ່ວາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)