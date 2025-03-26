ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ນັ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ຫງວຽນແທັງງິ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກນະຄອນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມີນາ, ເມື່ອອວຍພອນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (22/3/1955-22/3/2025) ຢູ່ສຳນັກງານສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ລາວປະຈຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານ ຫງວຽນແທັງງິ ຢັ້ງຢືນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດກັບບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ ແລະ ຖືນີ້ແມ່ນ ຄຳສັ່ງຈາກຫົວໃຈ, ຖືຜົນສຳເລັດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງຕົນເອງ.
ສ່ວນທ່ານ ພອນສີ ບູນມີໄຊ ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຈະເພີ່ມທະວີການເປີດກວ້າງຂອບຂະໜາດ, ຂົງເຂດການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ, ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກກ່ວາອີກໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນພົບປະແລກປ່ຽນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດ.