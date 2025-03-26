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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຖືເປັນສຳຄັນພິເສດ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໃນນັ້ນມີການພົວພັນລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນແຮກສ່ຽວຂອງລາວ.
ທ່ານ ຫງວຽນແທັງງິ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກນະຄອນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນອວຍພອນ ທ່ານ ພອນສີ ບູນມີໄຊ ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: TTXVN)

ນັ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ຫງວຽນແທັງງິ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກນະຄອນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມີນາ, ເມື່ອອວຍພອນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (22/3/1955-22/3/2025) ຢູ່ສຳນັກງານສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ລາວປະຈຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານ ຫງວຽນແທັງງິ ຢັ້ງຢືນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດກັບບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ ແລະ ຖືນີ້ແມ່ນ ຄຳສັ່ງຈາກຫົວໃຈ, ຖືຜົນສຳເລັດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງຕົນເອງ.

ສ່ວນທ່ານ ພອນສີ ບູນມີໄຊ ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຈະເພີ່ມທະວີການເປີດກວ້າງຂອບຂະໜາດ, ຂົງເຂດການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ, ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກກ່ວາອີກໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນພົບປະແລກປ່ຽນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິງ​ກະ​ໂປ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ສິງ​ກະ​ໂປ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ.
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