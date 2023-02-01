ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນໃນການປຸງແຕ່ງເລິກ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດ
ໜຶ່ງໃນບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນທີ່ບັນລຸໄດ້ຈາກໂຄງການ “ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດ” ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ນັ້ນແມ່ນ ເລື່ອງຮັກສາລາຄາສິນຄ້າເປັນປົກກະຕິນັບມື້ນັບເຂົ້າເຖິງຫຼາຍເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມຄື ກຳມະກອນ, ຄອບຄົວມີລາຍຮັບຕ່ຳ… ປ້າ ຫງວຽນຮົ່ງທູ ຢູ່ນະຄອນ ຖູດຶກ, ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມີກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງດຳລົງຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍແຫຼ່ງລາຍຮັບຈຳກັດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫຼາຍປີມານີ້, ຄອບຄົວຂອງປ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ຈຳເປັນ ກໍຄືອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ລູກເຕົ້າ ຢູ່ຈຸດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂອງໂຄງການ “ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດ" ເຊິ່ງລາຄາຈະຕ່ຳກວ່າລາຄາຕະຫຼາດແຕ່ 5 – 10%, ອັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວຂອງປ້າ ກໍຄືບັນດາຄອບຄົວປະຊາຊົນທີ່ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບຈຳກັດ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳວັນ. ປ້າ ທູ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ສິ່ງທີ່ສະດວກທີ່ສຸດສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ອອກຈາກເຮືອນໄປ ແລ້ວຍ່າງໄປໜ້ອຍໜຶ່ງກໍຈະມີບັນດາບ່ອນຂາຍເຄື່ອງຕ່າງໆຄື: Vissan, Satra, Co.op Mart… ມັນສະດວກຫຼາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າເຈົ້າສາມາດຊື້ເຄື່ອງຂອງສິນຄ້າດ້ວຍລາຄາທີ່ເປັນປົກກະຕິ. ຜ່ານນັ້ນ ກໍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ”.
ເພື່ອບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຄືທຸກວັນນີ້, ພ້ອມກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງລັດແລ້ວ, ກໍຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນຈາກປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ. ໃນນັ້ນ, ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຊຸມມື້ທຳອິດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການປະກອບສ່ວນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ທ່ານ ຫງວຽນແອັງດຶກ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສະມາຄົມສະຫະກອນການຄ້ານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (SaiGon Co.op), ໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ SaiGon Co.op, ປະລິມານສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາເປັນປົກກະຕິໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 8 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ທຸກໆຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານສະດວກຊື້ຂອງ SaiGon Co.op ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ 42 ໃນຈຳນວນ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ ລ້ວນແຕ່ຂາຍສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາເປັນປົກກະຕິ, ລາຍໄດ້ກວມເອົາປະມານ 15%. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ທາງຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວຍັງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດຜະລິດນຳສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາເປັນປົກກະຕິເຂົ້າຂາຍຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ຫ້າງຮ້ານຂອງ SaiGon Co.op ອີກດ້ວຍ. ທ່ານ ຫງວຽນແອັງດຶກ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ບັນດາວິສາຫະກິດ ໄດ້ສົມທົບກັນກັບ SaiGon Co.op ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດ ຜ່ານເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ມີລັກສະນະໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຫຼາຍກວ່າ. ຄ່າທຳນຽມ ເຊິ່ງ SaiGon Co.op ຈັດວາງໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ສິນຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ກໍໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດພິເສດກວ່າເມື່ອທຽບກັບຢູ່ຕະຫຼາດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຈຳໜ່າຍທຳມະດາອື່ນໆ”.
“ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຕ້ອງຫັນຂົງເຂດກະສິກຳໃຫ້ເປັນເສດຖະກິດກະສິກຳທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງກັບການບໍລິໂພກອຸປະໂພກ ກັບການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການສົ່ງອອກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ພວກເຮົາຕ້ອງອັບເດດບັນດາທ່າອ່ຽງພັດທະນາ, ທ່າອ່ຽງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິທີການບໍລິຫານຕະຫຼາດ, ຕົວຢ່າງຄື: ໝູນໃຊ້ຜົນງານທາງດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີໃນການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ໝູນໃຊ້ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ…”.
ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳນະຄອນ, ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ, ແນ່ນອນວ່າ ໂຄງການ “ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດ” ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເປັນປົກກະຕິ, ຍືນຍົງຂອງສູນກາງເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດຊາດ./.