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ຂ່າວສານ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ປະດັບປະດາດ້ວຍທຸງຊາດດອກໄມ້ຢ່າງສວຍງາມເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນບຸນ 30 ເມສາ

ໃນຊຸມວັນນີ້, ຢູ່ຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍສາຍຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ປະດັດປະດາທຸງຊາດ, ຄຳຂວັນ, ຮູບພາບຢ່າງສວຍງາມເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ
  ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນບັນດາປ້າຍ, ຄຳຂວັນໄດ້ຮັບການປະດັດປະດາຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່ດ້ວຍຄຳຂວັນແມ່ນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/4/1975 - 30/4/2025).  

  ນັບແຕ່ຊຸມວັນທ້າຍເດືອນມີນາ, ຢູ່ຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮັບການປະດັດປະດາຢ່າງສວຍງາມດ້ວຍສີສັນຂອງທຸງພັກ, ທຸງຊາດ.  

  ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຄື: ຫງວຽນເຫ້ວ, ເລເລີຍ, ຫງວຽນຢຸ, ເຈື່ອງຈິງ… ໄດ້ຮັບການປະດັດປະດາຢ່າງສວຍງາມດ້ວຍທຸງຊາດ, ປ້າຍ, ຄຳຂວັນ, ພາບລະດົມກຳລັງໃຈ, ປ້າຍໂຄສະນາວັນບຸນ 30 ເມສາ.  

  ຢູ່ໃສກໍ່ເຫັນທຸງຊາດ ແລະ ຄຳຂວັນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໃດກໍ່ຮູ້ສຶກປະຕິຊົມຊືນ  

  ຖະໜົນປຶ້ມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ໃຈກາງເມືອງ 1  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ເມື່ອເດືອນເມສາ ວຽນມາ, ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຂອງຊຸມວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ໄລຍະພຸດທະສັກກະລາດ, ປະຊາຄົມນັກສຶກສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍພາກັນກະກຽມຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ປີ 2025, ບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2568 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຕົ້າໂຮມກັນຈັດງານບຸນ ແລະ ເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຢູ່ທາງບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີກະຕຸກຊຸກຍູ້ກັນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ອີກດ້ວຍ.
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