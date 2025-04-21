ຂ່າວສານ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ປະດັບປະດາດ້ວຍທຸງຊາດດອກໄມ້ຢ່າງສວຍງາມເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນບຸນ 30 ເມສາ 21/04/2025 ໃນຊຸມວັນນີ້, ຢູ່ຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍສາຍຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ປະດັດປະດາທຸງຊາດ, ຄຳຂວັນ, ຮູບພາບຢ່າງສວຍງາມເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນບັນດາປ້າຍ, ຄຳຂວັນໄດ້ຮັບການປະດັດປະດາຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່ດ້ວຍຄຳຂວັນແມ່ນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/4/1975 - 30/4/2025). ນັບແຕ່ຊຸມວັນທ້າຍເດືອນມີນາ, ຢູ່ຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮັບການປະດັດປະດາຢ່າງສວຍງາມດ້ວຍສີສັນຂອງທຸງພັກ, ທຸງຊາດ. ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຄື: ຫງວຽນເຫ້ວ, ເລເລີຍ, ຫງວຽນຢຸ, ເຈື່ອງຈິງ… ໄດ້ຮັບການປະດັດປະດາຢ່າງສວຍງາມດ້ວຍທຸງຊາດ, ປ້າຍ, ຄຳຂວັນ, ພາບລະດົມກຳລັງໃຈ, ປ້າຍໂຄສະນາວັນບຸນ 30 ເມສາ. ຢູ່ໃສກໍ່ເຫັນທຸງຊາດ ແລະ ຄຳຂວັນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໃດກໍ່ຮູ້ສຶກປະຕິຊົມຊືນ ຖະໜົນປຶ້ມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ໃຈກາງເມືອງ 1 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)