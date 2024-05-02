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ຂ່າວສານ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິງ: ມີປະຊາຊົນນັບໝື່ນຄົນຮັບຊົມການຍິງບັ້ງໄຟດອກຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ

ນັບແຕ່ເວລາ 20 ໂມງຂອງວັນທີ 30 ເມສາ, ປະຊາຊົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຂດທ່າກຳປັ່ນ ແບັກດັ່ງ ແລະ ເຂດຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫ້ວ ເພື່ອລໍ້ຖ້າຊົມການຍິງບັ້ງໄຟດອກ.
(ການຍິງບັ້ງໄຟດອກ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ເມສາ, ມີປະຊາຊົນນັບໝື່ນໆຄົນໄດ້ມາເຂດໃຈກາງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອລະຫຼີ້ນ ແລະ ຮັບຊົມການຍິງບັ້ງໄຟດອກຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນ 49 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2024).

ນັບແຕ່ເວລາ 20 ໂມງຂອງວັນທີ 30 ເມສາ, ປະຊາຊົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຂດທ່າກຳປັ່ນ ແບັກດັ່ງ ແລະ ເຂດຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫ້ວ ເພື່ອລໍ້ຖ້າຊົມການຍິງບັ້ງໄຟດອກ. ນອກນັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິງ ຍັງຈັດການຍິງບັ້ງໄພດອກຢູ່ 4 ສະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອ້າຍ ຮ່ວາງດິ່ງເກືອງ, ປະຊາຊົນເມືອງ ກໍເວີບ, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າມາແຫ່ງນີ້ຍ້ອນວ່າ ຢາກແນະນຳໃຫ້ລູກຂອງຕົນຮູ້ເຖິງມູນເຊື້ອຂອງລຸ່ນປູ່ລຸ່ນພໍ່ທີ່ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ, ຍາດເອກະລາດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ລຸ່ນລູກ, ລຸ່ນຫຼານຄິດຮອດຊຸມວັນນີ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກຳ​ມະ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ເຕີບໃຫຍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ສ້າງ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກຳ​ມະ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ເຕີບໃຫຍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ມື້ນີ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 138 ປີແຫ່ງວັນແຮງງານສາກົນ (01/05/1886- 01/05/2024)., ປັດຈຸບັນ ຢູ່ ຫວຽດນາມຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ກວມເອົາກ່ວາ 14% ປະຊາກອນ, ສວມບົດບາດແມ່ນກຳລັງນຳໜ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ, ເປັນທັນສະໄໝ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຍົກສູງຄຸນທາດການເມືອງ, ລະດັບຄວາມຮູ້, ທັກສະອາຊີບ, ສ້າງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບທັນສະໄໝ, ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.
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