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ຂ່າວສານ

ນະຄອນຫຼາຍແຫ່ງຂອງຈີນ ໄດ້ໂຍະຍານຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການກວດໂຄວິດ -19

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ບັນດາຜູ້ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະສາທາລະນະບໍ່ຕ້ອງການມີໃບຢັ້ງຢືນກວດໂຄວິດ -19 ໃນເວລາ 48 ຊົ່ວໂມງ.
  ພາບປະກອບ  

ວັນທີ 5 ທັນວາ, ວິສາຫະກິດ ຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ ຈີນ ໄດ້ເປີດປະຕູຄືນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການກວດ ໂຄວິດ - 19 ກໍ່ໄດ້ໂຍະຍານຢູ່ ປັກກິ່ງ ແລະ ນະຄອນອື່ນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ບັນດາຜູ້ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະສາທາລະນະບໍ່ຕ້ອງການມີໃບຢັ້ງຢືນກວດໂຄວິດ -19 ໃນເວລາ 48 ຊົ່ວໂມງ. ຂໍ້ກຳນົດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກໍ່່ໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ສູນການເງິນ ຊຽງໄຮ່ ພາຍຫຼັງການປິດເມືອງທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 2 ເດືອນໃນປີນີ້ ແລະ ປະຊາຊົນອາດສາມາດອອກໄປຍັງບັນດາເຂດສາທາລະນະຢູ່ກາງແຈ້ງ…

ຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດນີ້ໄດ້ປະກາດວ່າມີກ່ວາ 29.700 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Paris Equity Check ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 06 ທັນວາ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກລື່ນກາຍລະດັບຈຳກັດເພີ່ມ 1,5 ອົງສາ C.
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