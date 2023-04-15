ຂ່າວສານ
ນອກແວ ເນລະເທດພາລະກອນສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ Oslo 15 ຄົນ
ວັນທີ 13 ເມສາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນອກແວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ພາລະກອນ 15 ຄົນຂອງສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ Oslo, ປະເທດ ນອກແວ ຕ້ອງອອກຈາກປະເທດນີ້ໃນທັນທີ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນອກແວ ຖືວ່າ ບັນດາພາລະກອນຂອງສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວເປັນນັກສືບລາຊະການລັບພາຍໃຕ້ຕຳແໜ່ງພາລະກອນການທູດ.
ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ນອກແວ Anniken Huitfeldt ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດນີ້ຈະບໍ່ສະໜອງວີຊາໃຫ້ຊາວ ລັດເຊຍ ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ຮ່ວມມືກັບອົງການສອດແນມ ລັດເຊຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານນາງເນັ້ນໜັກວ່າ ຍາມໃດບັນດານັກການທູດ ລັດເຊຍ ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊົມເຊີຍຢູ່ ນອກແວ ແລະ Oslo ແລະ ຢາກຮັກສາການພົວພັນທາງການທູດເປັນປົກກະຕິກັບ ມົດສະກູ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ໂດຍມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການກະທຳຂອງ ນອກແວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ຈະມີການກະທຳໂຕ້ຕອບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.