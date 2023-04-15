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ຂ່າວສານ

ນອກແວ ເນລະເທດພາລະກອນສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ Oslo 15 ຄົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດນີ້ຈະບໍ່ສະໜອງວີຊາໃຫ້ຊາວ ລັດເຊຍ ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ຮ່ວມມືກັບອົງການສອດແນມ ລັດເຊຍ.
ສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ Oslo (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 13 ເມສາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນອກແວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ພາລະກອນ 15 ຄົນຂອງສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ Oslo, ປະເທດ ນອກແວ ຕ້ອງອອກຈາກປະເທດນີ້ໃນທັນທີ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນອກແວ ຖືວ່າ ບັນດາພາລະກອນຂອງສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວເປັນນັກສືບລາຊະການລັບພາຍໃຕ້ຕຳແໜ່ງພາລະກອນການທູດ.

ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ນອກແວ Anniken Huitfeldt ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດນີ້ຈະບໍ່ສະໜອງວີຊາໃຫ້ຊາວ ລັດເຊຍ ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ຮ່ວມມືກັບອົງການສອດແນມ ລັດເຊຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານນາງເນັ້ນໜັກວ່າ ຍາມໃດບັນດານັກການທູດ ລັດເຊຍ ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊົມເຊີຍຢູ່ ນອກແວ ແລະ Oslo ແລະ ຢາກຮັກສາການພົວພັນທາງການທູດເປັນປົກກະຕິກັບ ມົດສະກູ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ໂດຍມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການກະທຳຂອງ ນອກແວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ຈະມີການກະທຳໂຕ້ຕອບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີບ​ລ້ຽງ​ປາ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ຢູ່​ເມືອງ ຕາມ​ເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີບ​ລ້ຽງ​ປາ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ຢູ່​ເມືອງ ຕາມ​ເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ໂດຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບແມ່ນມີແຫຼ່ງນ້ຳສະອາດ ໃສເຢັນຈາກຫ້ວຍນ້ຳຕ່າງໆນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບາງອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນໃນບໍລິເວນເມືອງຕາມເດື່ອງ, ແຂວງລາຍເຈົາ ໄດ້ສຸມໃສ່ລ້ຽງປາຄາເວຍ, ປາເຊມ້ອນ. ນີ້ແມ່ນທິດເດີນໃໝ່ທີ່ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິທິຜົນເສດຖະກິດສູງ. ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ປຊຊ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກອຶດຫີວ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ.
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