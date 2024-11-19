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ຂ່າວສານ

ທ່​ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ຕິດ​ປ້າຍ​ລະ​ນຶກ, ເຊີດ​ຊູ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ບ​ຣາ​ຊິນ

ປ້າຍລະນຶກ, ເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຂຽນຢ່າງຈະແຈ້ງມໍລະດົກປະຕິວັດ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຫດການປະທານໂຮ່ຈີມິນ ມາ Rio de Janeiroໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການເດີນທາງໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕິດປ້າຍລະນຶກ, ເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ບຣາຊິນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ຢູ່ນະຄອນ Rio de Janeiro,  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້, ຕິດປ້າຍລະນຶກ, ເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ນະຄອນ Rio de Janeiro ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນເຮັດວຽກໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການເດີນທາງໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດໃນປີ 1912. ປ້າຍລະນຶກ, ເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຖືກຕັ້ງຢູ່ຄຸ້ມຖະໜົນ Sata Teresa ໂດຍມີສອງພາສາ ຫວຽດນາມ - ປອກຕຸຍການ, ໄດ້ຂຽນຢ່າງຈະແຈ້ງມໍລະດົກປະຕິວັດ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຫດການປະທານໂຮ່ຈີມິນ ມາ Rio de Janeiroໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການເດີນທາງໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ.

        ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ Rio de Janeiro, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນຫວຽດນາມ ຢູ່ ບຣາຊິນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຍິ່ງວັດທະນະທຳນັບພັນປີ - ບຸກບືນໃນສັງກາດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຫາກໍສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສ. ຈີເລ ແລະ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ, ເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນອັນຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ APEC.
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