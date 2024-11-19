ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕິດປ້າຍລະນຶກ, ເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ບຣາຊິນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ຢູ່ນະຄອນ Rio de Janeiro, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້, ຕິດປ້າຍລະນຶກ, ເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ນະຄອນ Rio de Janeiro ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນເຮັດວຽກໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການເດີນທາງໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດໃນປີ 1912. ປ້າຍລະນຶກ, ເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຖືກຕັ້ງຢູ່ຄຸ້ມຖະໜົນ Sata Teresa ໂດຍມີສອງພາສາ ຫວຽດນາມ - ປອກຕຸຍການ, ໄດ້ຂຽນຢ່າງຈະແຈ້ງມໍລະດົກປະຕິວັດ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຫດການປະທານໂຮ່ຈີມິນ ມາ Rio de Janeiroໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການເດີນທາງໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ Rio de Janeiro, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນຫວຽດນາມ ຢູ່ ບຣາຊິນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຍິ່ງວັດທະນະທຳນັບພັນປີ - ບຸກບືນໃນສັງກາດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ”.