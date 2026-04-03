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ຂ່າວສານ

ທ່ານ Min Aung Hlaing ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ມຽນ​ມາ

ທ່ານ Min Aung Hlaing ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບັດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ 293 ບັດ ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 584 ບັດ, ລືນ​​ຈຳ​ນວນ​ບັດ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ.
  ທ່ານ Min Aung Hlaing (ພ​າບເອ​ກະ​ສານ: AP/Aung Shine Oo)  

ວັນ​ທີ 03 ເມ​ສາ, ທ່ານ Min Aung Hlaing ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ການ​ທະ​ຫານ ມຽນ​ມາ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ປະ​ເທດ​ນີ້ ໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ຢູ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ລະ​ອຽດ, ໝາກ​ຜົນ​ການ​ກວດ​ບັດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ Min Aung Hlaing ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບັດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ 293 ບັດ ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 584 ບັດ, ລືນ​​ຈຳ​ນວນ​ບັດ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ. ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ, ວັນ​ທີ 31 ມີ​ນາ, ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ແລະ​ ສະ​ພາ​ສູງ ໄດ້​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທ່ານ Min Aung Hlaing ແລະ ທ່ານ​ນາງ Nan Ni Ni Aye ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ, ຜ່າ​ນັ້ນ ເປີດ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ເລື່ອງ​ທ່ານ Min Aung Hlaing ສາ​ມາດ​ສືບ​ຕໍ່​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ພາຍ​ໃຕ້​ຖາ​ນະເປັນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ.

ກ່ອນ​ນີ້, ທ່ານ Min Aung Hlaing ເປັນຈອມ​ພົນ. ທ່ານປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ແຕ່​ເມື່ອ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ເມື່ອ​ປີ 2021. ຕາມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ ມຽນ​ມາ, ທ່ານ Min Aung Hlaing ຕ້ອງ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ພວມ​ດຳ​ລົງ​ໃນ​ກອງ​ທັບ ຖ້າ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
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