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ຂ່າວສານ

ທ່ານ Macron ຕັດສິນໃຈຮັກສາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ຮອດເວລາໝົດອາຍຸການໃນປີ 2027

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Macron ໄດ້ຢືດໝັ້ນປະຕິເສດຄຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຈາກຝ່າຍຄ້ານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron (ພາບ: AFP/TTXVN)

ໃນບົດກ່າວປາໄສຕໍ່ປະຊາຊົນໃນວັນທີ 05 ທັນວາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະແຕ່ງຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ “ໃນຊຸມມື້ຈະມາເຖິງ” ພາຍຫຼັງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Michel Barnier ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນລັດຖະບານຖືກລົ້ມລະລາຍໃນການປ່ອນບັດບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນວັນທີ 04 ທັນວາ. ຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ Macron ແລ້ວ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຈະຮັບຜິດຊອບສ້າງຕັ້ງ “ລັດຖະບານຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດລວມ” ດ້ວຍບຸລິມະສິດຮັບຮອງເອົາງົບປະມານ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Macron ໄດ້ຢືດໝັ້ນປະຕິເສດຄຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຈາກຝ່າຍຄ້ານ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະມຸກລັດຂອງ ຝລັ່ງ ຮອດເວລາສິ້ນສຸດອາຍຸການໃນປີ 2027. ນອກນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຍອມຮັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຮຽກຮ້ອງການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ອນກຳນົດເວລາຂອງທ່ານໃນລະດູແລ້ງປີ 2024, ດ້ວຍໝາກຜົນທີ່ວ່າ ບໍ່ມີພັກໃດຍາດໄດ້ທີ່ນັ່ງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງ ຝລັ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
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