ຂ່າວສານ
ທ່ານ Macron ຕັດສິນໃຈຮັກສາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ຮອດເວລາໝົດອາຍຸການໃນປີ 2027
ໃນບົດກ່າວປາໄສຕໍ່ປະຊາຊົນໃນວັນທີ 05 ທັນວາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະແຕ່ງຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ “ໃນຊຸມມື້ຈະມາເຖິງ” ພາຍຫຼັງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Michel Barnier ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນລັດຖະບານຖືກລົ້ມລະລາຍໃນການປ່ອນບັດບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນວັນທີ 04 ທັນວາ. ຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ Macron ແລ້ວ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຈະຮັບຜິດຊອບສ້າງຕັ້ງ “ລັດຖະບານຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດລວມ” ດ້ວຍບຸລິມະສິດຮັບຮອງເອົາງົບປະມານ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Macron ໄດ້ຢືດໝັ້ນປະຕິເສດຄຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຈາກຝ່າຍຄ້ານ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະມຸກລັດຂອງ ຝລັ່ງ ຮອດເວລາສິ້ນສຸດອາຍຸການໃນປີ 2027. ນອກນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຍອມຮັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຮຽກຮ້ອງການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ອນກຳນົດເວລາຂອງທ່ານໃນລະດູແລ້ງປີ 2024, ດ້ວຍໝາກຜົນທີ່ວ່າ ບໍ່ມີພັກໃດຍາດໄດ້ທີ່ນັ່ງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງ ຝລັ່ງ.