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ຂ່າວສານ

ທ່ານ Donald Trump ຖິ້ມໂທດໃຫ້ຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານຖືກລອບສັງຫານ

ຕາມທ່ານແລ້ວ, ບັນດາການອອກສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຖືທ່ານແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ພື້ນຖານປະຊາທິປະໄຕ ອາເມລິກາ.
ມີມືປືນຄົນໜຶ່ງໄດ້ຊອກຫາວິທີເພື່ອລອບສັງຫານທ່ານ Donald Trump (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ຖີ້ມໂທດໃຫ້ແກ່ການອອກສຽງຂອງຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕ ພາໄປເຖິງເລື່ອງທ່ານຖືກລອບສັງຫານ. ໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ສຳນັກຂ່າວສານ Fox News, ທ່ານ Trump ຖືວ່າ, ບັນດາການອອກສຽງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີຄົນປະຈຸບັນ Joe Biden ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີນາງ Kamala Harris, ແມ່ນສາຍເຫດພາໄປເຖິງເລື່ອງທີ່ທ່ານຖືກລອບສັງຫານໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ ຜ່ານມາ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ບັນດາການອອກສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຖືທ່ານແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ພື້ນຖານປະຊາທິປະໄຕ ອາເມລິກາ, ພ້ອມກັບບັນດາການກ່າວຟ້ອງຕ້ານຄືນທ່ານໄດ້ກະຕຸ້ນຜູ້ທີ່ອັນຕະລາຍຄືບັນດາມືປືນຊອກຫາວິທີລອບສັງຫານທ່ານ.

        ວັນທີ 15 ກັນຍາ ຜ່ານມາ, ມີມືປືນຄົນໜຶ່ງໄດ້ຊອກຫາວິທີເພື່ອລອບສັງຫານທ່ານ Donald Trump, ເມື່ອທ່ານພວມຕີກອບຢູ່ລັດ Florida. ນີ້ແມ່ນກົນອຸບາຍລອບສັງຫານທ່ານ Donald Trump ເປັນເທື່ອທີ 2 ພຽງໃນຮອບເວລາ 2 ເດືອນ. ຜູ້ຖືກສົງໄສຕ້ອງຂຶ້ນສານໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ ແລະ ຖືກກ່າວໂທດກຳມະສິດປືນບໍ່ມີລະຫັດຈະແຈ້ງ ແລະ ກຳມະສິດປືນເມື່ອພວມແມ່ນນັກໂທດຖືກພິພາກສາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກັນຍາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ: ຈີນ, ສີລັງກາ, ໂອຕາລິດ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ.
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