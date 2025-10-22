Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານ Antonio Guterres ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຈະ​​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ. ການຢ້ຽມຢາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 24 – 25 ຕຸລາ.
ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ (ພາບ: Reuters)
ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງ ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ. ການຢ້ຽມຢາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 24 – 25 ຕຸລາ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

