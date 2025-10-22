ຂ່າວສານ ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ 22/10/2025 ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ. ການຢ້ຽມຢາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 24 – 25 ຕຸລາ. ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ (ພາບ: Reuters)ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງ ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ. ການຢ້ຽມຢາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 24 – 25 ຕຸລາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)