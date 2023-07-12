ຂ່າວສານ
ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ, ປາດຖະໜາຢາກນຳການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ພັດທະນາທັງລວງກ້ວາງ ແລະ ລວງເລິກ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເມື່ອຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ຝູກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກຸ່ມທີ່ປຶກສາສະຫະພັນລັດຖະສະພາສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 14 (AIPA Caucus 14).
ຕາມທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ແລ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ໜູນຊ່ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ, ສ້າງກົດໝາຍ, ຕັດສິນບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ; ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ກຽມພ້ອມໜູນຊ່ວຍ, ສົມທົບກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1, ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນທັນວາ 2023 ຈະມາເຖິງໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ; ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍລາວ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ແລະ ປະທານສະພາສະຫະພັນລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ (AIPA) ໃນປີ 2024 ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ຕີລາຄາສູງປະສິດທິຜົນແຫ່ງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຜ່ານບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ; ປາດຖະໜາວ່າສອງຝ່າຍຈະມານະພະຍາຍາມຍູ້ໄວ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດບາງໂຄງການທີ່ມີການຮ່ວມມືລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ.