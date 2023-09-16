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ຂ່າວສານ

ທ່ານ ຟາມ​ມິງ​ຈິ້ງ ນາຍ​ົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ ເຂົ້າ​​ຢ້ຽມ​ອຳ​ລາ

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ພັກ-ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານ ຟາມມິງຈິ້ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ແສງເພັດ ຮ່ວງບຸນຍວງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກັນຍາ, ທີ່ທຳນຽບລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟາມມິງຈິ້ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ແສງເພັດ ຮ່ວງບຸນຍວງເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດຈົບວາລະການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ຫວຽດນາມ.

ທີ່ພິທີຮັບຕ້ອນ, ທ່ານ ຟາມມິງຈິ້ງ ໄດ້ ຊົມເຊີຍ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມຕາມວາລະການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ ທີ່ຫວຽດນາມ ແລະ ມີຄວາມເປັນກຽດທີ່ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ I ໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເນື່ອງຈາກທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ພັກ-ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ສະແດງຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຍ້ອນວ່າໄດ້ມານະພະຍາຍາມ, ສົມກັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ກໍ່ຄືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດີຈີຕອນໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ

ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດີຈີຕອນໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ

ເຫດການຈັດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ການໂອ້ລົມສົນທະນາມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ Duarte Pacheco, ປະທານສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ; ທ່ານ Martin Chungong, ເລຂາທິການ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ; ຜູ້ແທນສາກົນ 120 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກ່ວາ 300 ທ່ານ.
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