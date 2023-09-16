ຂ່າວສານ
ທ່ານ ຟາມມິງຈິ້ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກັນຍາ, ທີ່ທຳນຽບລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟາມມິງຈິ້ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ແສງເພັດ ຮ່ວງບຸນຍວງເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດຈົບວາລະການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ຫວຽດນາມ.
ທີ່ພິທີຮັບຕ້ອນ, ທ່ານ ຟາມມິງຈິ້ງ ໄດ້ ຊົມເຊີຍ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມຕາມວາລະການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ ທີ່ຫວຽດນາມ ແລະ ມີຄວາມເປັນກຽດທີ່ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ I ໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເນື່ອງຈາກທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ພັກ-ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ສະແດງຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຍ້ອນວ່າໄດ້ມານະພະຍາຍາມ, ສົມກັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ກໍ່ຄືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດ./.