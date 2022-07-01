ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ
ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນ, ສົມທົບກັນເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມືຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ປະຕິບັດ DOC ແລະ ຊຸກຍູ້ການບັນລຸໄດ້ COCໂດຍໄວ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ຕາງໜ້າທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນຂອງທ່ານ Ferdinand Romualdez Marcos Jr ອາຍຸການ 2022 - 2028, , ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນຄົນໃໝ່ທ່ານນາງ Sara Duterte. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ແລະ ທ່ານນາງ Sara Duterte ໄດ້ສະແດງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດສືບຕໍ່ພັດທະນາອັນດີງາມ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຈະສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໂຄວິດ - 19 ໂດຍໄວ, ຍູ້ແຮງມາດຕະການສົ່ງເສີມ, ເປີດກວ້າງຂະໜາດການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນ, ສົມທົບກັນເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມືຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ປະຕິບັດ DOC ແລະ ຊຸກຍູ້ການບັນລຸໄດ້ COCໂດຍໄວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)