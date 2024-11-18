ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການເຕົ້ມໂຮມຢູ່ພາກເໜືອຄົບຮອບ 70 ປີ
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການເຕົ້າໂຮມຢູ່ພາກເໜືອ ຄົບຮອບ 70 ປີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ພະຈິກ ໂດຍໂທລະພາບຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ ສົມທົບກັນປະຕິບັດລາຍການຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ຢູ່ 3 ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນ: ກາເມົາ, ຫ໋າຍຝ່ອງ ແລະ ແທັງຮວາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການຢູ່ ກາເມົາ. ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ວຍລາຍການຖ່າຍທອດສົດການສະແດງສິລະປະຢູ່ 3 ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນ ກ່າເມົາ, ແທັງຮ່ວາ, ຫ໋າຍຝ່ອງ ພ້ອມກັບການສາຍຟີມສາລະຄະດີສັງລວມ “ຄວາມສາມັກກຄີ - ກຳລັງແຮງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ບຸກບື່ນ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຄວາມສາມັກຄີຍາມໃດກໍ່ແມ່ນເຂັ້ມຊີ້ທິດ ໃຫ້ທຸກການກະທຳເພື່ອຍາດໄດ້ໄຊຊະນະສະຫງ່າລາສີ. ລາຍການດັ່ງກ່າວແມ່ນຂະບວນການຫວນຄືນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ໃນນັ້ນມີບັນດາການອຸທິດສ່ວນ, ການເສຍສະຫຼະເພື່ອສ້າງພື້ນຖານເອກະລາດ, ສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ.