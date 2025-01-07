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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພະ​ນັກ​ງານ, ນັກ​ຮົບ ກອງພົນ​ໃຫຍ່ 34 ແລະ ແມ່​ທັບ​ນ້ອຍ 15

ໃນຂອບເຂດການປະຕິບັດງານຢູ່ຢາລາຍ ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ມັງກອນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບ ກອງພົນໃຫຍ່ 34 ແລະ ແມ່ທັບນ້ອຍ 15.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ລົງຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ, ນັກຮົບ ກອງພົນໃຫຍ່ 34

ໂດຍຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມຂອງກອງພົນໃຫຍ່ 34, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກອງພົນໃຫຍ່ ຕ້ອງສຸມໃສ່ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2025 – 2030, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດສຳເລັດທຸກວິທີການຮົບປ້ອງກັນຂົງເຂດ, ປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເໝາະສົມກັບການສັບຊ້ອນກຳລັງໃໝ່ຂອງກອງທີ່ການເຮັດວຽກກັບ ແມ່ທັບນ້ອຍ 15 ກ່ຽວກັບໝາກຜົນປະຕິບັດໜ້າທີ່ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແມ່ທັບນ້ອຍ 15 ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບແບບກົມກອງເສດຖະກິດ - ປ້ອງກັນຊາດທຳອິດໃນທ້ອງຖິ່ນຍຸດທະສາດ, ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການການກໍ່ສ້າງ ເຂດປ້ອງກັນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຊີວິດດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມໃນບໍລິເວນຍຸດທະສາດເຂດໄຕງວຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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