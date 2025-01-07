ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ລົງຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ, ນັກຮົບ ກອງພົນໃຫຍ່ 34 ແລະ ແມ່ທັບນ້ອຍ 15
ໂດຍຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມຂອງກອງພົນໃຫຍ່ 34, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກອງພົນໃຫຍ່ ຕ້ອງສຸມໃສ່ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2025 – 2030, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດສຳເລັດທຸກວິທີການຮົບປ້ອງກັນຂົງເຂດ, ປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເໝາະສົມກັບການສັບຊ້ອນກຳລັງໃໝ່ຂອງກອງທີ່ການເຮັດວຽກກັບ ແມ່ທັບນ້ອຍ 15 ກ່ຽວກັບໝາກຜົນປະຕິບັດໜ້າທີ່ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແມ່ທັບນ້ອຍ 15 ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບແບບກົມກອງເສດຖະກິດ - ປ້ອງກັນຊາດທຳອິດໃນທ້ອງຖິ່ນຍຸດທະສາດ, ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການການກໍ່ສ້າງ ເຂດປ້ອງກັນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຊີວິດດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມໃນບໍລິເວນຍຸດທະສາດເຂດໄຕງວຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.