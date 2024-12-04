ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມມືສາກົນ ຍີປຸ່ນ (JBIC)
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນສຳຄັນ; ທ່ານຖືວ່າ ບັນດາບັນຫາເຊິ່ງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ JBIC ມີຄວາມສົນໃຈ ກໍແມ່ນບັນດາບຸລິມະສິດບຸກທະລຸກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ JBIC ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ນັບທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, big data.
ສ່ວນທ່ານ Maeda Tadashi ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ, ໃນນັ້ນ ມີທະນາຄານຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ, ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ຕັ້ງໜ້າໂຄສະນາແກ່ການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ.