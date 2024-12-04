Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ຍີ​ປຸ່ນ (JBIC)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Maeda Tadashi, ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (JBIC) ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດດຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Maeda Tadashi, ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (ພາບ: VOV)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນສຳຄັນ; ທ່ານຖືວ່າ ບັນດາບັນຫາເຊິ່ງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ JBIC ມີຄວາມສົນໃຈ ກໍແມ່ນບັນດາບຸລິມະສິດບຸກທະລຸກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ JBIC ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ນັບທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, big data.

ສ່ວນທ່ານ Maeda Tadashi ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ, ໃນນັ້ນ ມີທະນາຄານຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ, ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ຕັ້ງໜ້າໂຄສະນາແກ່ການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ  ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕະວັນໂທງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການພົວພັນສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງສອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນຫຼາຍປີມານີ້, ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກການພົວພັນສອງປະເທດ ແລະ ພິເສດແມ່ນສອງສະຖານທູດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top