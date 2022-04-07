ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງກ໋ວາງນິງ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີຈຸດພິເສດສະເພາະ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນແຮງງານທີ່ມີສີມືດີ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຊີວິດວັດທະນະທຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຍາມໃດກໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຕະຫຼອດການ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງກ໋ວາງນິງ
ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງກ໋ວາງນິງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງກ໋ວາງນິງ, ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງກ໋ວາງນິງ ແລະ ການນຳຫຼັກແຫຼ່ງກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກແຂວງຄັ້ງທີ 15. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງກ່າວວ່າ :
ກ່ອນໜ້ານັ້ນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈພະລັງງານ, ພາລະກອນບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຖ່ານຫີນ ວ່າງແຢງ - Vinacomin ໃນບໍລິເວນນະຄອນອວງບີ້ ເມື່ອໂອ້ລົມກັບກຳມະກອນ, ນັກເຕັກນິກຂອງໜ່ວຍງານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ຂອງແຂວງກ໋ວາງນິງເວົ້າສະເພາະ ໃນທຸກຍຸກສະໄໝ, ນັບແຕ່ໃນສະໄໝຕໍ່ຕ້ານ, ສະໄໝສັນຕິພາບຕະຫຼອດຮອດກິດຈະການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີຈຸດພິເສດສະເພາະ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນແຮງງານທີ່ມີສີມືດີ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຊີວິດວັດທະນະທຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຍາມໃດກໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຕະຫຼອດການ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)