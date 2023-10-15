ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຮ່າໂນ້ຍ
ໂດຍປະຕິບັດຕາມລາຍການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ VI ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ພ້ອມກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫົວໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເລກ 1 ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 3 ເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍນັ້ນແມ່ນ: ດົ່ງດາ, ຮາຍບ່າຈຶງ, ບາດິ່ງ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ ຮັບເອົາຄຳເຫັນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຊັດເຈັນ, ຕິດແທດກັບຕົວຈິງ ຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ 3 ເມືອງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາຄຸນນະພາບວິວັດການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ເປັນຫຍັງກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມແຕ່ລະເທື່ອ, ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ? ຖັດຈາກນັ້ນ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ ຕ້ອງລາຍງານໝາກຜົນ ຂໍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ? ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງປະກອບຄຳເຫັນໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາວ່າ ກົດໝາຍໄດ້ສ່ອງແສງຢ່າງຖືກຕ້ອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ ແລະ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຖືກຕາມແນວທາງຂອງພັກ, ລັດບໍ່. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ທັງໝົດນັ້ນໄດ້ຮັບການກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ແລະ ເຂົ້າໃຈທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.