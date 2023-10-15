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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝຸ​ຈ້ອງ ພົບ​ປະ​ກ​ັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ ຮັບເອົາຄຳເຫັນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຊັດເຈັນ, ຕິດແທດກັບຕົວຈິງ ຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ 3 ເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມລາຍການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ VI ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ພ້ອມກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫົວໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເລກ 1 ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 3 ເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍນັ້ນແມ່ນ: ດົ່ງດາ, ຮາຍບ່າຈຶງ, ບາດິ່ງ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ ຮັບເອົາຄຳເຫັນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຊັດເຈັນ, ຕິດແທດກັບຕົວຈິງ ຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ 3 ເມືອງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາຄຸນນະພາບວິວັດການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ເປັນຫຍັງກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມແຕ່ລະເທື່ອ, ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ? ຖັດຈາກນັ້ນ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ ຕ້ອງລາຍງານໝາກຜົນ ຂໍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ? ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງປະກອບຄຳເຫັນໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາວ່າ ກົດໝາຍໄດ້ສ່ອງແສງຢ່າງຖືກຕ້ອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ ແລະ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຖືກຕາມແນວທາງຂອງພັກ, ລັດບໍ່. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ທັງໝົດນັ້ນໄດ້ຮັບການກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ແລະ ເຂົ້າໃຈທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ໂດເຊີນ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ VI ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະດຳເນີນເປັນ 2 ຄັ້ງ, ແຕ່ວັນທີ 23 ຕຸລາ ແລະ ຄາດວ່າຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄາດວ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 09 ສະບັບ ແລະ ຮ່າງມະຕິກຳນົດກົດໝາຍ 03 ສະບັບ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 08 ສະບັບ; ພິຈາລະນາບັນດາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ຢູ່ອາໄສ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ດຳ​ເນີນ​ການ​ຝືກ​ຊ້ອມໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ດຳ​ເນີນ​ການ​ຝືກ​ຊ້ອມໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ການຝືກຊ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳລັງປະສົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວຝືກຊ້ອມໂດຍກົງ ແລະ ປຶກສາຫາລືໂຕະມົນກ່ຽວກັບວຽກງານໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນຕາມມາຈາກໄພທຳມະຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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