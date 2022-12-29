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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຄ໊າຍ: ໄພ​ເງິ​ນ​ເຟີ້​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ວາງ​ອອກ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ກະຊວງການເງິນຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງແຜນການເພື່ອຮັບມືກັບໄພເງິນເຟີ້, ພ້ອມທັງສະເໜີທິດທາງ, ໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການຈຸດສຸມໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລາຄາປີ 2023.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊູມ  

ວັນທີ 28 ທັນວາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ,ເພື່ອເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ລາຄາປີ 2022 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳບໍລິຫານ ລາຄາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຫວຽດນາມ ສາມາດຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກ່ວາ 4%ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຜະລິດສົ້ນເຂົ້າໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ. ຜ່ານນັ້ນ ເປັນກຳລັງຜັກດັນຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ກະຊວງການເງິນຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງແຜນການເພື່ອຮັບມືກັບໄພເງິນເຟີ້, ພ້ອມທັງສະເໜີທິດທາງ, ໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການຈຸດສຸມໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລາຄາປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮວານ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ.
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