ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ: ໄພເງິນເຟີ້ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍວາງອອກ
ວັນທີ 28 ທັນວາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ,ເພື່ອເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ລາຄາປີ 2022 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳບໍລິຫານ ລາຄາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຫວຽດນາມ ສາມາດຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກ່ວາ 4%ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຜະລິດສົ້ນເຂົ້າໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ. ຜ່ານນັ້ນ ເປັນກຳລັງຜັກດັນຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ກະຊວງການເງິນຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງແຜນການເພື່ອຮັບມືກັບໄພເງິນເຟີ້, ພ້ອມທັງສະເໜີທິດທາງ, ໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການຈຸດສຸມໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລາຄາປີ 2023.